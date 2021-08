07:26 min | 02.08.2021 | Das Erste Turnen: Chinesischer Olympia-Doppelsieg an den Ringen

Turnen

Turnen: Chinesischer Doppelsieg an den Ringen - Biles kehrt zurück

In den olympischen Gerätefinals der Turner setzten die Chinesen an den Ringen ein Ausrufezeichen. Superstar Simone Biles kündigte ein Comeback an.

Ringe (Männer): Doppelsieg für China

Chinas Turner haben bei den Olympischen Spielen in Tokio einen Doppelsieg an den Ringen gefeiert. Der 27-jährige Liu Yang gewann am Montag (2.8.2021) im Ariake Gymnastics Center Gold mit 15,500 Punkten vor seinem zwei Jahre älteren Landsmann You Hao, dessen Übung mit 15,300 Zählern bewertet wurde. Der Grieche Eleftherios Petrounias, Olympiasieger 2016 in Rio de Janeiro, wurde mit 15,200 Punkten Dritter. Deutsche Turner hatten sich für das Finale nicht qualifiziert.

Ergebnisse Kunstturnen, Ringe, Männer, Finale Gold CHN Yang Liu Silber CHN Hao You Bronze GRE Eleftherios Petrounias 4. FRA Samir Ait Said 5. TUR Ibrahim Colak Alle Platzierungen

Sprung (Männer): Südkoreaner übertrumpft Abliasin

Jeahwan Shin aus Südkorea gewann die Entscheidung im Sprung. Der 23 Jahre alte Olympiasieger erhielt für seine beiden Sprünge die Durchschnittsnote von 14,783 Punkten. Aufgrund der höheren Schwierigkeit bei einem seiner Sprünge verwies er den punktgleichen Russen Denis Abliasin auf Rang zwei. Die Bronzemedaille sicherte sich der Armenier Artur Dawtjan mit 14,733 Punkten. Vor fünf Jahren in Rio de Janeiro hatte sich der Nordkoreaner Se-gwang Ri den Olympiasieg geholt. Deutsche Turner hatten sich nicht für das Finale qualifiziert.

Ergebnisse Kunstturnen, Pferdsprung, Männer, Finale Gold KOR Jeahwan Shin Silber ROC Denis Abliasin Bronze ARM Artur Dawtjan 4. PHI Carlos Edriel Yulo 5. ROC Nikita Nagornyy Alle Platzierungen

Boden (Frauen): Carey holt Gold für US-Team

Jade Carey aus den USA hat in Abwesenheit von Rio-Olympiasiegerin Simone Biles am Boden gewonnen. Die Mehrkampf-Achte wurde für ihre Übung von den Kampfrichtern mit 14,366 Punkten bewertet. Damit verwies sie die Italienerin Vanessa Ferrari mit 14,200 Zählern auf Rang zwei. Punktgleiche Dritte wurden Mai Murakami aus Japan und Angelina Melnikowa vom Team des Russischen Olympischen Komitees mit jeweils 14,166 Zählern. Deutsche Turnerinnen hatten sich für das Finale der besten Acht nicht qualifiziert.

16:45 min | 02.08.2021 | Das Erste Turnen: Carey holt für USA Olympia-Gold am Boden Jade Carey setzt sich am Boden vor Vanessa Ferrari und den Doppel-Bronze-Gewinnerinnen Angelina Melnikowa und Mai Murakami durch.

Biles kündigt Comeback im Schwebebalken-Finale an

Nach ihrer Auszeit wegen mentaler Probleme steht Rekord-Weltmeisterin Biles vor einer Rückkehr auf die olympische Turnbühne. Die viermalige Olympiasiegerin wurde für die Medaillenentscheidung am Schwebebalken am Dienstag (10 Uhr MESZ) offiziell gemeldet. An diesem Gerät gilt Biles nach Platz sechs in der Qualifikation nicht als Top-Favoritin. Die 24 Jahre alte US-Amerikanerin hatte in Tokio bislang nur den Qualifikations-Wettkampf komplett geturnt. Danach war sie im Mannschafts-Finale nach dem ersten von vier Durchgängen ausgestiegen. Auf die Teilnahme am Mehrkampf-Finale sowie den Geräteentscheidungen beim Sprung, am Stufenbarren und am Boden verzichtete Biles anschließend.

Ergebnisse Kunstturnen, Boden, Frauen, Finale Gold USA Jade Carey Silber ITA Vanessa Ferrari Bronze ROC Angelina Melnikowa Bronze JPN Mai Murakami 5. BRA Rebeca Andrade Alle Platzierungen

Dauser am Dienstag im Barren-Finale

Die Kunstturn-Wettbewerbe werden am Dienstag (10 Uhr) mit den restlichen drei Gerätefinals abgeschlossen. Am Barren ist dann auch der deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser am Start.