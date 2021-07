Nachrichten

Turnen: Japans Superstar Uchimura scheitert in Qualifikation

Der japanische Turn-Superstar Kohei Uchimura ist bei den Olympischen Spielen in Tokio überraschend bereits in der Qualifikation ausgeschieden. Der Mehrkampf-Olympiasieger von 2012 und 2016 verlor während seiner Reckübung den Halt. Am Barren trat der 32-Jährige in der Folge nicht mehr an. Uchimura beendet nach den Spielen in seinem Heimatland seine Karriere. Auch der Niederländer Epke Zonderland, der Reck-Olympiasieger von 2012 in London, rutschte ebenfalls ab und schied aus. Der 35-Jährige und langjährige Konkurrent von Fabian Hambüchen steht ebenfalls vor dem Karriereende. | 24.07.2021 09:37