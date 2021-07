08:37 min | 29.07.2021 | Das Erste Turnen: Lee gewinnt enges Mehrkampf-Finale

Turnen: Olympia-Gold im Mehrkampf-Einzel geht wieder in die USA

In einem hochklassigen Turn-Mehrkampf bei den Olympischen Spielen hat sich die US-Amerikanerin Sunisa Lee mit knappem Vorsprung die Goldmedaille gesichert. Silber ging an Brasilien, Bronze holte eine russische Athletin. Die beiden deutschen Turnerinnen landeten auf den Plätzen neun und 17.

Einen Tag nach dem Startverzicht von US-Turnstar Simone Biles hat ihre Landsfrau Sunisa Lee Olympia-Gold im Mehrkampf gewonnen. Die 18 Jahre alte Dritte der Qualifikation siegte am Donnerstag (29.07.2021) bei den Olympischen Spielen in Tokio mit 57,433 Punkten. Zweite wurde Rebeca Andrade aus Brasilien mit 57,298 Zählern vor der Russin Angelina Melnikowa mit 57,199 Punkten.

Seitz mit viel Spaß zu Platz neun

Die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz belegte mit 54,066 Punkten den hervorragenden neunten Rang. Ihre Stuttgarter Vereinskollegin Kim Bui landete mit 52,998 Zählern auf dem 17. Platz. Seitz zeigte besonders am Sprung (14,200) und am Stufenbarren eine starke Leistung (14,500). Von einer Medaille war sie am Ende aber knapp drei Punkte entfernt. Buis stärkster Auftritt gelang ihr am Stufenbarren (13,766).

"Ich hatte heute einen Riesen-Spaß. Ich hatte mir vorgenommen, es zu genießen und alles aufzusaugen von den Olympischen Spielen. Das habe ich geschafft. Eine Top-10-Platzierung ist natürlich extrem toll", sagte Seitz, die am Sonntag (01.08.2021) noch zum Einzelfinale an ihrem Paradegerät Stufenbarren antritt. Auch Bui zeigte sich "sehr glücklich" über ihr Abschneiden. Für sie war es mit 32 Jahren das erste große Einzel-Mehrkampffinale auf internationaler Bühne. "Ich bin heute reingegangen und wollte es genießen. Dass es bei Olympia geklappt hat, macht mich sprachlos."

Biles bricht Mannschafts-Finale ab

Simone Biles hatte am Mittwoch ihren Startverzicht erklärt und dies mit psychischen Problemen begründet. Die Mehrkampf-Olympiasiegerin von 2016 in Rio de Janeiro hatte zuvor mentale Probleme öffentlich gemacht, nachdem sie das Mannschafts-Finale nach nur einem Gerät abgebrochen hatte.