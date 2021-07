Nachrichten

US-Basketballer Beal in Tokio nicht dabei

NBA-Allstar Bradley Beal von den Washington Wizards wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wie der US-Basketballverband am Donnerstag (15.7.21) bekanntgab, wurde der 28-Jährige am Mittwoch unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt und bleibt auch dort. Das bedeutet, dass es sich um einen Corona-Verdachtsfall handelt. Aus "großer Vorsicht" wurde auch Jerami Grant von den Detroit Pistons unter das Gesundheits- und Sicherheitsprotokoll gestellt. Sein Einsatz in Tokio ist fraglich. | 16.07.2020 09:20