US-Basketballerinnen stürmen ins Halbfinale

Die US-Basketballerinnen haben auf olympischer Bühne ihren 53. Sieg in Serie gefeiert und Kurs auf die neunte Goldmedaille genommen. Der Rekordsieger schlug Australien am Mittwoch (04.08.2021) im Viertelfinale mit 79:55 (48:27). Im Halbfinale bekommen es die USA am Freitag (6.40 Uhr MESZ) mit Serbien zu tun, das China in der Runde der letzten Acht 77:70 (35:33) bezwang. | 04.08.2021 08:35