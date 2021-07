Nachrichten

US-Fußballerinnen nach Elfer-Krimi im Halbfinale - Nun wartet Kanada

Die Fußball-Weltmeisterinnen aus den USA haben bei ihrer olympischen Gold-Mission in Japan die Medaillen in Sichtweite. Die US-Stars gewannen am Freitag (30.7.2021) im Viertelfinale die Neuauflage des WM-Endspiels gegen die Niederlande mit 4:2 im Elfmeterschießen und treffen am Montag (10 Uhr MESZ) auf Kanada. Nach 120 und 90 Minuten hatte 2:2 gestanden. Die Olympia-Dritten von 2016 hatten zuvor Brasilien um Superstar Marta nach 120 torlosen Minuten ebenfalls in einem Elfmeter-Krimi mit 4:3 bezwungen. Im zweiten Halbfinale (13 Uhr MESZ) stehen sich Schweden und Australien gegenüber. | 30.07.2021 15:55