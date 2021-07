Nachrichten

US-Schwimmstar Dressel gewinnt zweites Olympia-Gold in Tokio

In seinem zweiten Finale bei den Olympischen Spielen hat der neue US-Schwimmstar Caeleb Dressel seine zweite Goldmedaille gewonnen. Der 13-malige Weltmeister triumphierte drei Tage nach dem Erfolg in der 4x100-m-Freistilstaffel auch auf der Einzelstrecke. In 47,02 Sekunden ließ der 24-Jährige aus Florida den Australier Kyle Chalmers um sechs Hundertstel hinter sich. Zum Weltrekord des Brasilianers Cesar Cielo fehlten elf Hundertstel. Dressel hat in Tokio noch vier weitere Gold-Chancen - zwei in Einzelrennen, zwei mit den Lagenstaffeln. | 29.07.2021 04:50