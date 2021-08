Fußball

USA-Frauen verpassen olympisches Fußball-Finale

Nachbar Kanada war glücklicher: Die Fußballerinnen der USA sind am Montag (02.08.2021) im Olympia-Halbfinale überraschend gescheitert. Gegen Kanada gab es eine 0:1 (0:0)-Niederlage.

Die entscheidende Szene in einem über weiter Strecken kaum begeisternden Halbfinalspiel ereignete sich in der 74. Minute. Die zunehmend drängende USA lief in einen Konter der Kanadierinnen und Abwehrspielerin Tierna Davidson unterlief ein entscheidender Schnitzer.

Elfmeter entscheidet die Partie

Beim Klärungsversuch im eigenen 16er hatte sie die hinter ihr heranstürmende Deanne Rose übersehen und trat der kanadischen Angreiferin von hinten in die Waden. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichterin Kateryna Monzul aus der Ukraine: Strafstoß. Den Elfmeter ließ sich Jessy Fleming nicht entgehen, sondern verwandelte sicher zum 1:0.

In den verbleibenden Minuten blieben die Angriffsversuche der USA-Frauen glücklos, ein Kopfball der eingewechselten Carli Lloyd prallte nur an die Querlatte. So blieb es beim 1:0 - Kanada feierte den Finaleinzug. Die USA wird um Bronze spielen.