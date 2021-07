Nachrichten

Anriss der Achillessehne: Olympia-Aus für Ersatzturnerin Petz

Ersatzturnerin Emelie Petz wird der deutschen Frauenriege bei den Olympischen Spielen in Tokio definitiv nicht zur Verfügung stehen. Die 18-Jährige hat sich im Trainingslager in Joetsu am Mittwoch (21.07.2021) einen Anriss der Achillessehne am linken Fuß zugezogen und wird am Donnerstag (22.07.2021) die Rückreise nach Deutschland antreten. Vorerst wird kein Ersatz für Petz eingeflogen. Die WM-Teilnehmerin von 2019 aus Backnang war zusammen mit Nick Klessing (Halle), Reserveturner der deutschen Männerriege, in Joetsu geblieben, während die Mitglieder der deutschen Olympiariegen mittlerweile im Olympischen Dorf wohnen. | 21.07.2021 10:30