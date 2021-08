Nachrichten

Volleyball: Frankreich holt nach Drama gegen Russland Olympia-Gold

Frankreich ist neuer Olympiasieger im Volleyball: In einem hochdramatischen Finale setzten sich die Westeuropäer am Samstag (07.08.2021) mit 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12) gegen das favorisierte Russland durch. Für die Franzosen war es der größte Erfolg in der Volleyball-Geschichte ihres Landes, sie hatten bei ihren vier Teilnahmen an Olympischen Sommerspielen noch nie eine Medaille gewinnen können. Zuvor hatte sich Argentinien im südamerikanischen Duell mit Rio-Olympiasieger Brasilien durch ein 3:2 (25:23,20:25,20:25,25:17,15:13) die Bronzemedaille gesichert. | 07.08.2021 16:44