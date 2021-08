93:12 min | 08.08.2021 | Das Erste Volleyball, Frauen: Das komplette Finale zwischen Brasilien und den USA

Volleyball

Volleyball: US-Frauen bejubeln ersts Olympia-Gold

Mit einer überzeugenden Leistung haben sich die USA im Finale des Frauen-Volleyballs bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gesichert. Die US-Amerikanerinnen schlugen am Sonntag (08.08.2021) im Endspiel Brasilien klar mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:14).

Die insgesamt 39. US-Goldmedaille bei den Sommerspielen in Tokio war zugleich die erste für ein Frauen-Volleyballteam aus den USA. In vielen umkämpften Ballwechseln hatten die US-Amerikanerinnen immer wieder die besseren Lösungen und lagen in jedem Satz immer in Führung.

Vor allem die Angreiferinnen Andrea Drews (15 Punkte) und Michelle Bartsch-Hackley (14) bekamen die Brasilianerinnen, die auf ihren dritten Olympiasieg nach 2008 und 2012 gehofft hatten, nie in den Griff. Nach 82 Minuten verwandelte das US-Team den ersten Matchball zum verdienten Olympiasieg.

Serbien gewinnt Spiel um Platz drei

Die Bronzemedaille ging an Serbien, das Südkorea ebenfalls deutlich mit 3:0 schlug. In einem einseitigen Match fanden die Asiatinnen zu keiner Zeit ein Mittel gegen die Weltmeisterinnen. Am Ende stand nach 25:18, 25:15 und 25:15 der Sieg für die Favoritinnen fest.