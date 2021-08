Nachrichten

Volleyballerinnen aus den USA und Brasilien im Finale

Die Volleyballerinnen der USA und Brasilien spielen im Finale von Tokio um olympisches Gold. Die Amerikanerinnen zogen am Freitag (06.08.2021) durch ein 3:0 (25:19, 25:15, 25:23) gegen Serbien in das Endspiel am Sonntag (6.30 Uhr MESZ) ein, die Brasilianerinnen ließen Südkorea beim 3:0 (25:16, 25:16, 25:16) in ihrem Halbfinale keine Chance. Die Titelverteidigerinnen aus China waren bereits in der Gruppenphase ausgeschieden. Deutschland hatte sich nicht qualifiziert. Das Spiel um Bronze zwischen Serbien und Südkorea findet ebenfalls am Sonntag (2.00 Uhr MESZ) in der Ariake Arena statt. | 06.08.2021 15:34