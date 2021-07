Tokio

Von 15 Minuten "Freiheit" und dem Wächter der Zeit

von Matthias Heidrich

Zeit ist in Tokio ein rares Gut für alle Olympia-Beteiligten - zumindest die in "Freiheit". Die Corona-bedingte Arbeitsquarantäne lässt so gut wie keinen Spielraum. Wäre da nicht der tägliche Gang zum Supermarkt.

Da sitzt er, der Wächter der Zeit: blaue Kappe, leuchtend rote Uniform, weiße Samthandschuhe. Fast ehrfürchtig schiebt er mir das Klemmbrett mit der Liste entgegen, eine angedeutete Verbeugung. Höflichkeit ist für Japaner oberstes Gebot. Trotzdem muss jeder, der dem Pendler-Leben zwischen Hotel, Pressezentrum und Sportstätten für eine Viertelstunde entfliehen möchte, an dem freundlichen Herren im siebten Stock vorbei. Ordnung muss sein.

Nur der Gang zum Supermarkt ist erlaubt

Pflichtschuldig trage ich meine Zimmernummer und in der Spalte dahinter die aktuelle Zeit ein: 13.25 Uhr, ab jetzt tickt die Uhr. Ich werde erst bei der Rückkehr bemerken, dass ich im Jetlag-Zustand die deutsche Zeit vermerkt habe und sie peinlich berührt, aber unter mehreren gegenseitigen Verbeugungen mit dem Wächter der Zeit auf 20.25 Uhr ändern.

In den ersten zwei Wochen dürfen wir jeden Tag für 15 Minuten unser Hotel im Stadtteil Kyobashi verlassen, aber nur für einen Besuch im Supermarkt. Der liegt zum Glück gleich nebenan.