Nachrichten

Wasserspringen: Punzel denkt nach Bronzemedaille über Rücktritt nach

Die Wasserspringerinnen Tina Punzel und Lena Hentschel gehen möglicherweise nach den Olympischen Spiele in Tokio getrennte Wege. Die 25-jährige Punzel erklärte einen Tag nach dem Gewinn der Bronzemedaille im Synchronspringen: "Ich werde nach Olympia herausfinden, ob es noch ein Ziel für mich gibt, was ich noch erreichen möchte, oder ob man mit einer Olympia-Medaille die Karriere beendet." Die Sommerspiele in 2024 in Paris wären schön, "aber man kann auch an Urlaub denken und es von der anderen Seite sehen." Ihr langjähriger Teamkollege Patrick Hausding (32) hatte bereits angekündigt, dass diese Sommerspiele seine letzten sein würden. | 26.07.2021 10:50