Wasserspringen: Wolfram erreicht Finale vom 3-m-Brett

Wasserspringer Martin Wolfram hat bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale vom 3-m-Brett erreicht. Der 29 Jahre alte Dresdner wurde am Dienstag (03.08.2021) im Halbfinale mit 423,00 Punkten Neunter. Wolfram, Rio-Fünfter 2016 vom Turm, ist im Kampf der zwölf Springer um die Medaillen (ab 8 Uhr MESZ) nur Außenseiter. Ihre Favoritenrolle untermauerten Weltmeister Xie Siyi (543,45) und Wang Zongyuan (540,50/beide China) als Erster und Zweiter. Rekord-Europameister Patrick Hausding war bereits am Montag überraschend im Vorkampf gescheitert - fünf Tage, nachdem er zusammen mit seinem Synchronpartner Lars Rüdiger Bronze gewonnen hatte. | 03.08.2021 07:30