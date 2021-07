Nachrichten

Wasserspringerinnen Hentschel/Punzel liebäugeln mit Medaille

Die deutschen Wasserspringer wollen bei den Sommerspielen in Tokio sportlich überzeugen. Als Erste für den Deutschen Schwimm-Verband gehen am Sonntag (8 Uhr) Lena Hentschel und Tina Punzel im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett an den Start. Als Europameisterinnen wollen die Sportlerinnen aus Berlin und Dresden auch bei Olympia eine gute Platzierung erreichen. Topfavorit ist das Duo aus China. "Was die anderen machen, können wir sowieso nicht beeinflussen. Wir können um die Bronzemedaille mitkämpfen, dafür müssen wir unsere Topleistung abrufen", sagte Punzel. "Wir haben die Corona-Pause sehr gut genutzt und sind noch ein Stück stabiler geworden. Jetzt freue ich mich einfach auf die Spiele." | 24.07.2021 14:46