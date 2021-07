Nachrichten

Wegen Corona: Auch keine Fan-Meile bei Olympia in Tokio

Gut eine Woche vor der Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es einen weiteren Stimmungsdämpfer. Wegen des erneuten Corona-Notstands wird auch die zentrale Fanmeile in der Bucht von Tokio für die Öffentlichkeit gesperrt. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit.

Die sogenannte Tokyo Waterfront City nahe des Athletendorfes - Austragungsort für die BMX- und Skateboard-Wettkämpfe - hätte eigentlich gerade für junge Menschen zu einem pulsierenden Herz der Spiele werden sollen. Von hier bietet sich ein atemberaubender Blick auf Tokios Skyline mit der berühmten Rainbow-Bridge im Hintergrund sowie auf ein Floß mit installierten riesigen Olympischen Ringen und der Olympischen Flamme.

Die Besucher hätten an diesem Platz zudem die Chance gehabt, den Athleten beim Training zuzusehen. Daraus wird nun nichts. Der "2020 Fan Park" und die "2020 Fan Area" mit geplanten bunten Verkaufsständen und coolen Sportevents werden fürs Publikum gesperrt, hieß es.

Neuinfektionen: Höchster Stand seit einem halben Jahr

Tokio befindet sich auch für die gesamte Dauer der Spiele erneut in einem Notstand, da die Corona-Infektionen wieder deutlich steigen. Am Donnerstag (15.7.2021) meldete die japanische Hauptstadt 1.308 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, der höchste Stand seit einem halben Jahr. Um das Risiko einer Ausbreitung des Virus und seiner Delta-Variante während der Spiele zu minimieren, wurden Zuschauer von fast sämtlichen Wettkämpfen bei den Spielen ausgeschlossen.