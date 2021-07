Nachrichten

Wegen Corona: Erste Sportlerinnen verpassen ihre Wettkämpfe

Die chilenische Taekwondo-Kämpferin Fernanda Aguirre und die niederländische Skateboarderin Candy Jacobs verpassen als erste Sportlerinnen ihre Wettkämpfe bei den Olympischen Spielen in Tokio wegen positiver Corona-Tests.

Zunächst hatte das Nationale Olympische Komitee Chiles am Mittwoch (21.07.2021) mitgeteilt, dass Aguirre bei der Ankunft positiv getestet worden war. Danach wurde bekannt, dass auch bei Jacobs im Olympischen Dorf das Virus nachgewiesen wurde.

Aguirre habe indessen keine Symptome und sei bei "guter Gesundheit", wie das chilenische NOK verlauten ließ. Die Sportlerin sei von den japanischen Behörden jedoch unter eine zehntägige Quarantäne gestellt worden, hieß es weiter. Daher könne Aguirre, die sich auf Social Media "am Boden zerstört und sehr traurig" zeigte, nicht an den Taekwondo-Wettbewerben teilnehmen. Auch ihr Trainer befindet sich in Isolation.

Jacobs verpasst olympische Skateboard-Premiere

Auch für die 31-Jährige Jacobs sind die Spiele schon vorbei, bevor sie begonnen haben. "Mein Herz ist gebrochen", schrieb die WM-Vierte von 2019: "Ich fühle mich gesund und habe alles in meiner Macht getan, um dieses Szenario zu verhindern."

Corona macht der Olympia-Premiere von Candy Jacobs einen Strich durch die Rechnung.

Laut Aussage von Jacobs wurden alle notwendigen Regularien erfüllt, sodass ihre Skateboard-Teamkolleginnen in Japan trotz des Zwischenfalls bei der olympischen Premiere ihrer Sportart antreten können. "Ich brauche etwas Zeit, damit mein gebrochenes Herz heilt und ich mich davon erholen kann", schrieb Jacobs, die sich zehn Tage in Quarantäne begeben muss. Einen Tag zuvor hatte sie in ihrer Instagram-Story noch Fotos und Videos aus dem olympischen Dorf in Tokio gepostet. Darauf waren auch die Niederländerinnen Keet Oldenbeuving und Roos Zwetsloot bei gemeinsamen Aktivitäten zu sehen. Alle drei Skateboarderinnen trugen auf den Fotos und Videos immer eine Maske.

Inzwischen 75 Olympia-Beteiligte infiziert

Zwei Tage vor der Eröffnungsfeier stieg die Zahl der offiziell bestätigten positiven Covid-19-Tests im Zusammenhang mit den Spielen auf 75, wie das Organisationskomitee in dem am Mittwoch veröffentlichten Tagesbericht mitteilte. Auch ein amerikanischer Beachvolleyball-Spieler ist darunter. USA Volleyball bestätigte einen positiven Test, nannte allerdings keinen Namen des Betroffenen. Nach Angaben der Organisatoren wurde zudem ein Offizieller im Athletendorf positiv getestet, dieser hatte zwölf Kontaktpersonen.

Vier Fälle in den Präfekturen

Am Dienstag (20.07.2021) hatte das tschechische Team mitgeteilt, dass nach Beachvolleyball-Spieler Ondrej Perusic auch Simon Nausch, Trainer der Beachvolleyballerinnen, positiv getestet worden sei. Zu den 75 registrierten Fällen kommen noch vier von den Präfekturen gemeldete positive Tests. Die regionalen Behörden sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Bericht über Corona-Fälle in Bezug auf Olympia zu erstatten. Die Sommerspiele von Tokio werden am Freitag (23.07.2021) eröffnet.