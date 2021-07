Nachrichten

Wegen Wind-Warnungen: Ruder-Wettkämpfe vorgezogen

Wegen ungünstiger Wetterverhältnisse werden unter anderem der Vorlauf des Deutschland-Achters und das Viertelfinale von Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler bei den Olympischen Spielen in Tokio auf Samstag (25.07.2021/5.00 Uhr MESZ) beziehungsweise Sonntag (2.40 Uhr MESZ) vorgezogen. Der Weltverband FISA nahm kurzfristig Änderungen am Rennplan vor, am Montag (26.07.2021) finden demnach keine Läufe statt. Wie die FISA mitteilte, werde mit "starkem Wind und starken Böen, die wahrscheinlich für ungleiche Rennbedingungen" sorgen, gerechnet. | 23.07.2021 10:59