Schießen

Wimmer/Reitz verpassen Olympia-Finale mit der Luftpistole

Die Olympia-Medaillen im Mixed-Wettkampf mit der Luftpistole in Tokio werden ohne deutsche Beteiligung vergeben. Dem Duo Wimmer/Reitz fehlten vier Ringe zum Finale.

Das deutsche Sportschützen-Duo Carina Wimmer und Christian Reitz ist im Wettkampf mit der Luftpistole in der Qualifikation ausgeschieden. Das Finale der besten acht Mixed-Teams verpassten die Deutschen am Dienstag (27.07.2021) als Quali-Zwölfte deutlich. Wimmer/Reitz kamen auf 571 Ringe, für Rang acht wären mindestens 575 Ringe nötig gewesen.

Gold für chinesisches Mixed-Team

Das erste Olympia-Gold in diesem Wettbewerb schnappte sich das chinesische Team Ranxin Jiang und Wei Pang vor den Russen Vitalina Batsarchkina und Artem Tschernussow. Bronze holte das ukrainische Duo Olena Kostewytsch/Oleg Omeltschuk.

Wimmer: "Mir hat die Überzeugung gefehlt"

In der Qualifikation kam Wimmer auf 281 Ringe, Reitz erzielte 290 Ringe. Die 25-jährige EM-Zweite Wimmer ärgerte sich nach ihrem letzten Wettkampf von Tokio: "Der Start ist nicht gut geglückt, ich bin nicht wirklich reingekommen. Mir hat dann die Überzeugung gefehlt, das zu machen, was ich kann", sagte die Münchnerin, die bereits am Mittwoch (28.07.2021) nach Deutschland zurückfliegt. "Ich war gedanklich wirklich gut vorbereitet. Durch die Anspannung und die Aufregung kommt es dann anders, als man denkt."

Reitz: "Startphase lief nicht rund"

Reitz war ebenfalls nicht vollends zufrieden. "An sich ist es ganz gut gelaufen, aber auch bei mir wäre der ein oder andere Ring mehr drin gewesen. Gerade die Startphase lief nicht ganz so rund", sagte der 34-Jährige.

Rio-Olympiasieger Reitz hat noch eine Medaillenchance

Reitz, der im Luftpistolen-Einzel Fünfter geworden war, hat aber noch eine Medaillenchance. In seiner Paradedisziplin, der Schnellfeuerpistole, peilt er zum Abschluss der Schützenwettbewerbe am kommenden Montag (02.08.2021) einen Podestplatz an. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro hatte er hier Gold gewonnen. "Wenn ich den Vorkampf so gut absolviere wie in den vergangenen Wochen und Monaten, sollte ich schon ins Finale kommen", blickte Reitz zuversichtlich auf den Wettkampf.