01:29 min | 25.07.2021 | Das Erste Schießen: Russin holt Olympia-Gold mit der Luftpistole

Schießen

Wimmer und Karsch verpassen Olympia-Finale - Russin gewinnt Luftpistolen-Gold

Der Traum von der Olympia-Medaille in Tokio ist für die Sportschützinnen Carina Wimmer und Monika Karsch bereits in der Qualifikation mit der Luftpistole geplatzt. Gold ging an die Russin Batsaraschkina.

Das Finale beim Luftpistolen-Wettkampf der Frauen findet ohne deutsche Beteiligung statt. Europameisterin Carina Wimmer und Monika Karsch verpassten die Medaillenentscheidung der besten Acht überraschend deutlich. Die 25-jährige Wimmer wurde am Sonntagmorgen (25.07.2021) mit 571 Ringen nur 20., die 38-jährige Karsch kam im Feld der 53 Athletinnen mit 568 Ringen nur auf Rang 29. Wimmer traf dabei zweimal, Karsch viermal nur die Acht. Von den Mitfavoritinnen verpassten neben Wimmer auch Yashaswini Deswal (Indien) als 13. und Zorana Arunovic (Serbien) als 17. das Finale.

Russin Batsaraschkina mit letztem Schuss zu Gold

Olympia-Gold ging so an die Russin Witalina Batsaraschkina, die sich bei der EM in diesem Jahr noch mit Rang zwei hinter Wimmer begnügen musste. In einem dramatischen Finale überholte die 24-Jährige mit dem letzten Schuss die bis dahin führende Bulgarin Antoaneta Kostadinowa noch. Batsaraschkina siegte mit dem neuen olympischen Rekord von 240,3 Ringen. Kostadinowa kam auf 239,4 Ringe, die drittplatzierte Chinesin Ranxin Jiang holte Bronze mit 218 Ringen.

Weitere Medaillenchancen für Wimmer und Karsch

Sowohl Wimmer als auch Karsch haben in der kommenden Woche aber weitere Medaillenchancen. Wimmer tritt am Dienstag (27.07.2021) an der Seite von Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) mit der Luftpistole im Mixed-Wettbewerb an. Karsch startet am Freitag (30.07.2021) mit der Sportpistole, mit der sie 2016 in Rio de Janeiro die Olympia-Silbermedaille gewonnen hatte.