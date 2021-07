Schießen

Wimmer und Karsch verpassen Olympia-Finale mit der Luftpistole

Der Traum von der Olympia-Medaille in Tokio ist für die Sportschützinnen Carina Wimmer und Monika Karsch bereits in der Qualifikation mit der Luftpistole geplatzt.

Das Finale beim Luftpistolen-Wettkampf der Frauen findet ohne deutsche Beteiligung statt. Europameisterin Carina Wimmer und Monika Karsch verpassten die Medaillenentscheidung der besten Acht überraschend deutlich. Die 25-jährige Wimmer wurde am Sonntagmorgen (25.07.2021) mit 571 Ringen nur 20., die 38-jährige Karsch kam im Feld der 53 Athletinnen mit 568 Ringen nur auf Rang 29. Wimmer traf dabei zweimal, Karsch viermal nur die Acht.

Jiang gewint Quali - Mitfavoritinnen scheitern

Beste der Qualifikation war die Chinesin Ranxin Jiang, die mit 587 Ringen einen neuen olympischen Quali-Rekord aufstellte. Von den Mitfavoritinnen verpassten neben Wimmer auch Yashaswini Deswal (Indien) als 13. und Zorana Arunovic (Serbien) als 17. das Finale.

Ergebnisse Schießen, Luftpistole, Frauen, Qualifikation 1. Q CHN Ranxin Jiang 2. Q GRE Anna Korakaki 3. Q ROC Witalina Bazaraschkina 4. Q CHN Yuemei Lin 5. Q FRA Mathilde Lamolle 20. GER Carina Wimmer 29. GER Monika Karsch Alle Platzierungen

Weitere Medaillenchancen für Wimmer und Karsch

Sowohl Wimmer als auch Karsch haben in der kommenden Woche aber weitere Medaillenchancen. Wimmer tritt am Dienstag (27.07.2021) an der Seite von Schnellfeuer-Olympiasieger Christian Reitz (Regensburg) mit der Luftpistole im Mixed-Wettbewerb an. Karsch startet am Freitag (30.07.2021) mit der Sportpistole, mit der sie 2016 in Rio de Janeiro die Olympia-Silbermedaille gewonnen hatte.