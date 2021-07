Nachrichten

Zehn neue Corona-Fälle im Olympia-Umfeld

Die Olympia-Organisatoren von Tokio haben zwei weitere Corona-Fälle bei Athleten bestätigt. Insgesamt meldeten die Macher der Sommerspiele am Sonntag (25.07.2021) zehn Neuinfektionen im Umfeld der Sommerspiele.

Damit stieg die Zahl der positiven Tests bei den Spielen seit Beginn der Erfassung am 1. Juli auf 132. Einer der betroffenen Athleten ist der Mitteilung zufolge ein niederländischer Ruderer. Das Oranje-Team hatte bereits am Samstag den Corona-Fall des 21 Jahre alten Finn Florijn bestätigt. Im deutschen Team hatte es am Eröffnungstag durch Radsportler Simon Geschke den ersten Corona-Infizierten gegeben.

Golfer DeChambeau muss zu Hause bleiben

Auch im Olympia-Team der US-Golfer gibt es einen Corona-Fall: Bryson DeChambeau ist vor seiner Reise nach Tokio positiv auf das Virus getestet worden. Wie US PGA mitteilte, wird der 27 Jahre alte US-Open-Sieger von 2020 und Weltranglistensechste durch Patrick Reed ersetzt.

"Ich bin zutiefst enttäuscht, nicht für das Team USA an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können", sagte Medaillenfavorit DeChambeau in der Mitteilung. "Mein Land zu repräsentieren bedeutet mir die Welt. Ich wünsche dem Team USA für nächste Woche in Tokio viel Glück."