Hinweise und Netiquette

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Ihre Diskussionsbeiträge! Dieses Angebot soll eine sachliche Diskussion ermöglichen. Das geht am besten mit einem freundlichen Umgangston. Behandeln Sie andere Nutzer so, wie Sie selbst behandelt werden möchten. Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen und nicht mit virtuellen Persönlichkeiten zu tun haben. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung.



Nicht erwünscht sind:

Beleidigungen, Entwürdigungen und Verunglimpfungen in jeglicher Form

Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen, Institutionen oder Unternehmen

Wahl- und Parteienwerbung aller Art

Rassismus, Sexismus und Hasspropaganda

Pornografie und Obszönitäten

Verletzungen von Rechten Dritter (Personen, Institutionen, Organisationen, Unternehmen)

Aufrufe zu Kampagnen, Demonstrationen und Kundgebungen jeglicher politischer Richtung

Fremdsprachige Beiträge

Einstellen von Beiträgen und Kommentaren aus anderen Foren und Blogs

Die Veröffentlichung von Anschriften, E-Mail-Adressen und Telefonnummern

Die Veröffentlichung privater Korrespondenz (Briefe, E-Mails und dergleichen)

Spendenaufrufe

Der Missbrauch der Kommentarfunktion als Werbefläche für Webseiten oder Dienste (Spam)

Das kommerzielle oder private Anbieten von Waren oder Dienstleistungen



Die Redaktion behält sich das Recht vor, Kommentare nicht freizuschalten. Eine Diskussion über nicht veröffentlichte Kommentare findet nicht statt.



Bitte haben Sie auch Verständnis, dass es der Redaktion nicht immer möglich ist, bei sehr hohem Kommentaraufkommen die Moderation zu bewältigen.

Jeder Nutzer ist für die von ihm publizierten Beiträge selbst verantwortlich.

Inhaltliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien behalten wir uns vor.



Datenschutz-Hinweis:

Mit dem Abgeben eines Kommentars erklären Sie Ihr Einverständnis, dass Ihr Benutzername und der Kommentartext in Gänze oder in Auszügen auf unserer Webseite oder gegebenenfalls in einer Sendung zitiert werden kann.