Keine Zuschauer, große Emotionen - Paralympics in Tokio eröffnet

Deutschland mit 133 Athleten vertreten

Einer der Höhepunkte war wie immer der Einmarsch der teilnehmenden Nationen, auch wenn diesmal das frenetische Publikum fehlte, war es besonders. Das deutsche Team wurde erstmals von zwei Fahnenträgern angeführt. Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller und der fünfmalige Rad-Paralympicssieger Michael Teuber genossen den besonderen Augenblick sichtlich. "Die deutsche Mannschaft ins Stadion zu führen, war einzigartig. Das ist die größte Ehre, die uns zuteil werden kann", sagte Teuber nach der Zeremonie im Ersten.

Im Rampenlicht stand auch Leichtathlet Johannes Floors, der gemeinsam mit fünf weiteren Sportlern die Flagge der Paralympics ins Stadion trug. Insgesamt starten 133 Deutsche in Tokio, gut 50 verzichteten auf die Eröffnungsfeier.

03:41 min | 24.08.2021 | Das Erste Paralympics-Fahnenträger Miller & Teuber: "Im Tunnel schon gesungen"

Afghanische Fahne beim Einmarsch der Nationen dabei

Nicht dabei sind die beiden Athleten aus Afghanistan - die Machtübernahme der radikalislamischen Taliban in ihrem Land verhindert ihre Teilnahme an den Paralympics. Als Zeichen der Solidarität wurde die afghanische Fahne ins Stadion getragen.

Parsons : "Wir wollen die ganze Welt verändern"

In Tokio werden rund 4.500 Sportlerinnen und Sportler aus über 160 Ländern starten. Dies sind etwa 100 Athleten mehr als vor fünf Jahren in Rio de Janeiro. Und die wurden von Organisationschefin Seiko Hashimoto herzlich begrüßt: "Willkommen in Tokio, willkommen in Japan. Die ganze Welt befindet sich in einer schwierigen Situation", sagte Hashimoto, die allen dankte, die diese Spiele ermöglichten. Sie hoffe, dass diese Spiele in Japan dazu beitragen, einen sozialen Wandel einzuleiten.

IPC-Präsident Andrew Parsons erklärte: "Wir wollen die ganze Welt verändern. Eine neue Initiative soll zu einer neuen Wahrnehmung für Menschen mit Behinderung sorgen. Ihr seid Helden! Ihr seid das Beste, was die Menschheit zu bieten hat", rief Parsons den Athleten zu.

Tokio schreibt Geschichte

Tokio ist die erste Stadt, in der die Paralympischen Sommerspiele zum zweiten Mal ausgetragen werden. 1964 war die japanische Hauptstadt auch schon Gastgeber der Spiele.