Paralympische Spiele in Tokio weitgehend ohne Zuschauer

Die Paralympischen Spiele ab dem 24. August in Tokio werden größtenteils ohne Zuschauer stattfinden. Grund ist die sich verschärfende Corona-Lage in Japan, berichteten lokale Medien am Freitag (13.08.2021). Die Organisatoren einigten sich auf eine Zuschauerbegrenzung ähnlich wie bei den Olympischen Spielen, da sich die Hauptstadt weiterhin im Lockdown befindet wegen der ansteigenden Corona-Infektionen.

Lediglich in Shizuoka, in Zentraljapan, wo im Izu Velodrome die paralympischen Bahnradwettbewerbe ausgetragen werden, soll die Zahl der Zuschauer auf unter 5.000 begrenzt werden, schrieb die Tageszeitung "Yomiuri Shinbun". Die Organisatoren erwägen immer noch, Schulkinder zu den Veranstaltungen einzuladen, hieß es. Ein Sprecher des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) sagte der der Fachwebsite "insidethegames", dass eine Entscheidung darüber, ob Zuschauer zugelassen werden, noch nicht gefallen sei. Sie wird laut japanischen Medien am Montag bei einem Treffen der Organisatoren mit dem Internationalen Paralympischen Komitee (IPC) und der Regierung in Tokio erwartet.

Infektionslage in der Hauptstadt "außer Kontrolle"

Unterdessen verschärft sich die Corona-Situation in Tokio. Ein Expertenteam der Regierung verglich die Infektionslage in der Hauptstadt am Donnerstag mit der einer Katastrophe, die "außer Kontrolle" sei, berichten japanische Medien. Die Fachleute warnten davor, dass die medizinische Versorgung einschließlich normaler Patienten zu kollabieren drohe. Am Freitag registrierte Tokio, das sich vorerst noch bis zum 31. August im Notstand befindet, 5.773 Fälle binnen 24 Stunden. Das ist der höchste Stand seit Ausbruch der Pandemie. Die Zahl der Patienten mit schweren Symptomen stieg landesweit auf den Spitzenwert von 1.478 Fällen, wie das Gesundheitsministerium am Freitag bekanntgab.

Experten: Zahl der Menschen auf den Straßen reduzieren

Angesichts des alarmierenden Anstiegs der Infektionen in Tokio forderten die Experten, die Zahl der Menschen auf den Straßen im Vergleich zu Anfang Juli um die Hälfte zu reduzieren. Besonders risikogefährdete Orte wie die in Tiefgeschossen großer Kaufhäuser befindlichen Lebensmittelabteilungen müssten mit strengeren Maßnahmen die Zahl der Kundinnen und Kunden begrenzen.

Gesundheitssystem in Gefahr

Angesichts der steigenden Zahl von Menschen, die medizinische Betreuung benötigen, riefen die Experten der Regierung zur Unterstützung durch Krankenhäuser auch anderer Präfekturen auf. Das Gesundheitssystem können nicht aufrechterhalten werden, sollte sich die jetzige Infektionslage fortsetzen, hieß es.

Rund 4.300 paralympische Athletinnen und Athleten am Start

Bei den Paralympischen Spielen gehen ab dem 24. August rund 4.300 Athletinnen und Athleten an den Start, darunter 134 Aktive des Deutsche Behindertensportverbands (DBS). Medaillen werden in 23 Sportarten vergeben. Es gibt 540 Wettbewerbe.