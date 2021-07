01:31 min | 22.07.2021 | Das Erste | Autor/in: Elli Hyra So funktioniert Baseball: Die Regeln Wesentlicher Bestandteil des Spiels ist das Ablaufen von Markierungen. Das Ziel ist einfach - mehr Runs erzielen als der Gegner.

So funktionieren Baseball und Softball: Die Regeln

Baseball und die weibliche Variante Softball feiern in Tokio ein Comeback bei Olympischen Spielen. Von 1996 bis 2008 wurde Softball bei den Sommerspielen gespielt, Baseball war von 1992 bis 2008 dabei. Worum geht es? Wie funktioniert Baseball? Die Regeln im Überblick.

Die Regeln beim Baseball und Softball sind weitgehend identisch. Das Spielfeld beim Baseball ähnelt einem Viertelkreis (Fair Territory) mit 90 bis 120 Meter langen Seitenlinien. Der Bereich außerhalb dieser Seitenlinien ist das Foul Territory. Die Spitze des Viertelkreises füllt das Infield aus, ein auf einer Ecke stehendes Quadrat mit etwa 27 Metern Seitenlänge. An den Ecken des Infields liegen die Home Plate (unten) und drei Bases (rechts, oben, links). Das Feld beim Softball ist kleiner, es umfasst zwei Drittel des Baseball-Feldes.

Jedes Team neunmal im Angriff

Gespielt wird in neun sogenannten Innings (Sofball: sieben). Jedes Team ist pro Inning einmal im Angriff und einmal in der Verteidigung. In der Defensive stehen inklusive Werfer (Pitcher) jeweils neun Spieler auf dem Feld. Die Offensivspieler treten nach einer bestimmten Reihenfolge (Batting Order) an das Schlagmal.

Eröffnet wird das Inning immer durch die Gastmannschaft. Wer nach neun Innings die meisten Punkte erzielt hat, ist Sieger der Begegnung. Steht es nach neun Innings unentschieden, gibt es solange Extra-Innings bis ein Sieger feststeht.

Duell zwischen Werfer und Schlagmann

Baseball ist vor allem das Duell zwischen Werfer (Pitcher) und Schlagmann (Hitter oder Batter). Der Pitcher versucht den Ball so zu werfen, dass er nicht vom Schlagmann getroffen wird. Schwingt der Batter vorbei oder lässt den Ball innerhalb einer bestimmten Zone (den Bereich zwischen Brust- und Kniehöhe sowie die Breite der Homeplate) passieren, kassiert er einen Strike. Ein Schlag ins Foul Territory wird ebenfalls als Strike gewertet, allerdings nicht, wenn der Hitter bereits zwei Strikes kassiert hat.

22.07.2021 | Autor/in: Elli Hyra So funktioniert Softball: Die Regeln Softball ist eine Variante von Baseball, die Sportart wird nur von Frauen gespielt. Insgesamt sechs Mannschaften treten in Tokio an.

Drei Strikes bedeuten das Aus (Strikeout). Passiert der Ball, ohne dass der Schlagmann schwingt, nicht die Strike-Zone, wird er als Ball verbucht. Nach vier Balls erhält der Hitter eine Walk und darf zur ersten Base.

Beim Softball ist der Ball größer als beim Baseball. Weiterer Unterschied: Die Spielerinnen müssen ihn mit einem Unterhandwurf Richtung Schlagfrau werfen.

Ein Run ums Infield bringt einen Punkt

Nach einem Schlag von der Home Plate versucht der Schläger entgegen dem Uhrzeigersinn so viele Bases wie möglich abzulaufen. Wird das Infield einmal umrundet, auch etappenweise, bekommt die angreifende Mannschaft einen Punkt. Die Defensive hat mehrere Möglichkeiten, für ein Aus beim Gegner zu sorgen.

Wann ist ein Spieler aus?

Aus ist ein Spieler in folgenden Fällen:



Wenn er drei Strikes kassiert --> Strikeout

Wenn der geschlagene Ball von einem Defensivspieler direkt aus der Luft gefangen wird --> Fly Out

Wenn die Defensive den Ball zur ersten Base wirft, bevor der Schlagmann diese erreicht. Der First Baseman muss im Moment des Fangens die Base berühren --> Ground Out

Wenn ein Runner zwischen den Bases von einem Defensivspieler mit dem Ball berührt wird --> Tag Out

Es ist für die Verteidiger möglich, innerhalb einer Defensivaktion für das Aus von zwei - oder in ganz seltenen Fällen - sogar drei Offensivspielern zu sorgen. Das häufigste "Double Play" passiert, wenn ein Runner auf der ersten Base steht und der Schlagmann den Ball schlecht trifft, sodass an der zweiten Base und an der ersten Base jeweils ein Aus verbucht wird.

Viele taktische Varianten

Die spektakulärste Art zu punkten, ist der Homerun, wenn der Hitter den Ball über die Spielfeldbegrenzung schlägt. Dann dürfen alle Spieler, die bereits auf einer Base sind, sowie der Schlagmann selbst die Bases umrunden und punkten.

Baseball ist insgesamt ein sehr taktisches Spiel. Das gilt für die Defensive (Wo positionieren sich die Verteidiger? Welcher Pitcher ist wann im Einsatz?), aber auch für die Offensive. Hier gilt es, die optimale Schlagreihenfolge festzulegen und durch geschicktes Baserunning zu punkten.

Wann versucht beispielsweise ein Spieler, eine Base zu "stehlen", indem er beim Wurf des Pitchers losläuft, ohne auf den Schlag zu warten? Wie geschickt verhalten sich die Hitter am Schlagmal? Wann ist es angebracht, nicht den großen Treffer zu landen, sondern den Ball nur ins Spiel zu bringen?

Auf den ersten Blick unspektakuläre Aktionen können eine große Wirkung entfalten. Variabilität und eine gute Balance zwischen Offensive, Defensive und Pitching sind entscheidend für den Erfolg.