Ariake Urban Sports Park Tokio

Kapazität: 5.000 bis 7.000

Eröffnet: 2020

Sportarten: BMX, Skateboard (Olympia) / Blindenfußball (Paralympics)

Nah am Wasser und spektakulär: Im Ariake Urban Sports Park zeigen während Olympia die tollkühnen BMX-Fahrer und Skateboarder ihre Stunts. Die temporäre Anlage mit Steilkurven, Wellen, Halfpipes, Rampen und Kanten entstand in unmittelbarer Nachbarschaft des Tennisstadions. In einer sogenannten Festivalzone auf dem Gelände sollten eigentlich Zuschauer in die Geheimnisse der noch jungen olympischen Sportarten eingeweiht werden. Doch kurz vor Beginn der Spiele schlossen die Organisatoren wegen der angespannten Corona-Lage die zentrale Fanmeile für die Öffentlichkeit.

Bei den Paralympics spielen die Blindenfußballer im Ariake Urban Sports Park um Medaillen.