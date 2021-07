Sportstätten

Das Olympiastadion in Tokio

Kapazität: 68.000 Plätze

Eröffnet: Dezember 2019

Sportarten: Eröffnungs- und Schlussfeier (Olympia und Paralympics) / Leichtathletik (Olympia und Paralympics)/ Fußball-Finals der Männer und Frauen (Olympia)

Die vom Star-Architekten Kengo Kuma entworfene Arena wurde an der Stelle des Olympiastadions von 1964 erbaut und soll dank ausgeklügelter Technik Athleten und Zuschauer vor der Gluthitze der japanischen Hauptstadt schützen. Fast 2.000 Kubikmeter Zedernholz wurden in dem Stadion verarbeitet, es ist eine Hommage an die Pagode des 1.300 Jahre alten Horyuji-Tempels.

185 große Ventilatoren und acht Nebelmaschinen wurden integriert, begrünte Decks sollen weitere Abhilfe gegen die Hitze schaffen. Die Bauzeit der Arena betrug knapp drei Jahre. Die Kosten lagen bei insgesamt 1,3 Milliarden Euro.