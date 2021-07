Olympia 2021 in Tokio: Zeitplan, Sportarten und Höhepunkte

Die Olympischen Spiele in Tokio finden vom 23. Juli bis 8. August 2021 statt. Offiziell beginnen die Spiele mit der Eröffnungszeremonie am 23. Juli. Insgesamt gibt es 339 Wettbewerbe in 33 Sportarten. Der komplette Zeitplan und die jeweiligen Höhepunkte des Tages im Überblick.