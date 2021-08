Nachrichten

Miller und Teuber tragen die deutsche Fahne bei Paralympics-Eröffnung

Ein Duo wird das deutsche Paralympics-Team bei der Eröffnungsfeier am Dienstag (24.08.2021 ab 13 Uhr im Sportschau-Livestream) ins Olympiastadion von Tokio führen. Rollstuhl-Basketballerin Mareike Miller und Radsportler Michael Teuber wurden als Fahnenträger benannt.

"Das ist ein schöner Moment und sehr besonders. Ich freue mich sehr", sagte Miller, Kapitänin der Rollstuhlbasketballerinnen. Teuber sprach von einem "Sahnehäubchen" auf seiner Karriere: "Eine größere Ehre, als die Mannschaft anzuführen, gibt es nicht. Da läuft es einem kalt den Rücken herunter."

Athletensprecherin Miller vor dritten Spielen

Die 31 Jahre alte Hamburgerin Miller nimmt zum dritten Mal an den Paralympics teil. 2012 gewann sie in London mit dem deutschen Rollstuhl-Basketballteam die Goldmedaille. Im Finale gegen Australien war sie mit 19 Punkten beste Werferin. Vor fünf Jahren in Rio holten die Korbjägerinnen um Miller Silber.

Ihre Sportart beschrieb die Hamburgerin als "Mischung aus Autoscooter und taktischem Mannschaftssport". Die Nominierung sei "eine besondere Ehre". Neid der Kolleginnen verspüre sie nicht. "Es wäre schade, wenn sich andere das nicht auch wünschen würden"», sagte die 31-Jährige: "Aber meine Mannschaft hat mir zugejubelt. Sie haben sich gefreut."

Sechster Paralympics-Start für Teuber

Der 53 Jahre alte Teuber fährt sowohl auf der Bahn als auch auf der Straße seit Jahren auf Weltklasse-Niveau und hofft in Tokio auf seinen insgesamt sechsten Sieg bei Paralympischen Spielen. "Das ist eine Krönung. Ich freue mich mega. Eine größere Ehre gibt es nicht", sagte der Münchner.

Er habe schon ein wenig darauf spekuliert, gab er zu. "Ich hatte das schon im Hinterkopf, weil ich ja zu den Erfahrenen gehöre. Dennoch war es eine freudige Überraschung, als ich es erfahren habe." Mehr Paralympics-Erfahrung als Teuber hat nur Speerwerferin Martina Willing. Die 61-Jährige feierte 1992 in Barcelona ihre Paralympics-Premiere und erlebt nun ihre achten Spiele.

Rehm 2016 Fahnenträger

Es ist das erste Mal, das die Fahne bei Paralympics von einer Frau und einem Mann getragen wird. Bei Olympia hatten Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding die Fahne ins Stadion getragen. Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics 2016 in Rio de Janeiro war Weitsprung-Weltrekordler Markus Rehm diese Ehre zuteil geworden.