Datenschutzerklärung des NDR

Wir freuen uns über die Nutzung unseres Angebots. Der NDR nimmt den Schutz Ihrer Daten sehr ernst. Hier erfahren Sie, welche Daten der NDR bei der Nutzung erhebt und wie diese verwendet werden.

1. Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und weiterer nationaler datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist der:

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Anstalt des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Intendanten

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

E-Mail: info@ndr.de

2. Kontaktdaten der Rundfunkdatenschutzbeauftragten

Rundfunkdatenschutzbeauftragter des NDR ist:

Dr. Heiko Neuhoff

Norddeutscher Rundfunk (NDR)

Anstalt des öffentlichen Rechts

Gremienbüro

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

E-Mail: datenschutz@ndr.de

3. Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unseres Onlineangebots

Der NDR erhebt und verwendet personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies zur Bereitstellung eines funktionsfähigen Onlineangebots sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich ist.

Bei jedem Aufruf unseres Onlineangebots erfasst unser System automatisiert die folgenden Daten vom Computersystem des aufrufenden Rechners und speichert sie in Protokolldateien (sog. Logfiles): Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Aufrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Typ des Browsers und verwendete Version, IP-Adresse des Nutzers, Betriebssystem des Nutzers, Internet-Service-Provider des Nutzers, Websites, von denen das System des Nutzers auf unser Onlineangebot gelangt, Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten und deren Speicherung in Logfiles ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Die vorübergehende Erhebung der Daten durch das System ist erforderlich, um eine Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen und deren Wiedergabe zu gewährleisten. Die Speicherung in Logfiles erfolgt zudem, um die Stabilität und Funktionsfähigkeit der Website sicherzustellen. Ferner dienen die Daten zur Optimierung unseres Onlineangebots und zur Gewährleistung der Sicherheit unserer informationstechnischen Systeme gegen mögliche Angriffe von außen. Darin liegt zugleich das berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die zur Bereitstellung der Website erhobenen Daten am Ende der jeweiligen Sitzung der Fall; im Rahmen der Speicherung der Daten in Logfiles nach spätestens sieben Tagen. Eine darüber hinausgehende Speicherung bei unseren technischen Dienstleistern unter anderem zu statistischen Zwecken ist möglich. In diesem Fall wird die IP-Adresse gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Endgeräts nicht mehr möglich ist.

Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und deren Speicherung in Logfiles ist für den Betrieb des Angebots zwingend erforderlich, sodass seitens der Nutzenden keine Widerspruchsmöglichkeit besteht.

4. Vertraulichkeit der Kontaktaufnahme

Nutzerinnen und Nutzer haben auf unserer Website die Möglichkeit, uns über ein Online-Kontaktformular oder über E-Mail zu kontaktieren. Die uns über die Eingabemaske des Kontaktformulars oder per E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Name, Anschrift, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) dienen ausschließlich der Bearbeitung von Kontaktanfragen der Nutzerinnen und Nutzer. Eine Weitergabe der Daten an Dritte oder Veröffentlichung findet nicht statt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der per Kontaktformular übermittelten Daten ist nach vorheriger Einwilligung der Nutzenden Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO, für die Verarbeitung der per E-Mail übermittelten Daten Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. In den zuvor genannten Zwecken liegt zugleich unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Das ist der Fall, wenn die Bearbeitung der jeweiligen Anfrage abgeschlossen ist; sich also aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist.

Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen sowie der Speicherung der personenbezogenen Daten die uns per E-Mail übermittelt wurden, zu widersprechen. In diesem Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Hierzu können sich Nutzerinnen und Nutzer mit den in den jeweiligen Onlineangeboten angegebenen Kontaktadressen an den NDR wenden. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden daraufhin gelöscht.

Wir weisen darauf hin, dass die Vertraulichkeit von E-Mails oder anderen elektronischen Kommunikationsformen im Internet grundsätzlich nicht gewährleistet ist. Für vertrauliche Informationen empfehlen wir den Postweg.

5. Erhebung personenbezogener Daten bei Online-Serviceangeboten

Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten darüber hinaus nur mit der ausdrücklichen Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer. Die uns im Rahmen der Nutzung unserer Online-Serviceangebote wie z. B. Newsletter, Forumsbeiträge, Blogs, Communitys, Gewinnspiele und Umfragen mitgeteilten Daten werden nur insoweit gespeichert und verarbeitet, als es für die Nutzung der Angebote erforderlich ist. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Im Einzelnen wird auf die jeweiligen Bedingungen dieser Services verwiesen. Ihre Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für die personenbezogenen Daten, die im Rahmen der Nutzung unserer Services und Dienste erhoben worden sind, ist dies bei deren Beendigung der Fall.

Personenbezogene Daten werden über Kontaktformulare erhoben, wenn Nutzerinnen und Nutzer an Gewinnspielen des NDR teilnehmen. Diese Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet. Rechtsgrundlage ist die auf dem jeweiligen Kontaktformular erteilte Einwilligung in die entsprechende Datenverarbeitung, Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Rahmen von Gewinnspielen verwendet werden, mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Sämtliche personenbezogene Daten, die im Zuge der Teilnahme an diesem Gewinnspiel gespeichert wurden, werden daraufhin nach Ablauf der gesetzlichen Speicherfristen gelöscht.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Einwilligungen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten zu widerrufen, wenn Sie diese nicht mehr in Anspruch nehmen wollen. Dazu können Sie die entsprechenden Kontaktadressen für die jeweiligen Services und Dienste nutzen. Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Nutzung dieser Dienste gespeichert wurden, werden daraufhin gelöscht.

6. Einsatz von Cookies

Zur Bereitstellung des Internetangebots verwendet der NDR Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die bei Aufruf einer Website vom Internetbrowser temporär auf der Festplatte des Nutzers gespeichert werden. Diese Cookies enthalten eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Internetbrowsers bei erneutem Aufruf der Website ermöglicht.

6.1 Funktionale Cookies

Der NDR setzt sog. funktionale Cookies aus technischen Gründen ein, um Ihnen einen komfortablen Zugriff auf das Internetangebot des NDR zu ermöglichen und dieses nutzerfreundlicher zu gestalten. In den Cookies werden dabei Einstellungen (z. B. Lautstärke, Untertitel, Darstellungsgröße) und Log-In-Informationen der Nutzer gespeichert und übermittelt. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Verwendung von Cookies ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Darin liegt zugleich unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Die Nutzung ist auch ohne Cookies möglich. Die meisten Internetbrowser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder den Internetbrowser so einstellen, dass eine Benachrichtigung erfolgt, sobald Cookies übermittelt werden. Insofern können Sie selbst entscheiden, ob Cookies akzeptiert werden oder nicht. Daher haben die Nutzerinnen und Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Bereits gespeicherte Cookies können Sie jederzeit löschen.

6.2 Statistik Cookies

Um unsere Online-Angebote attraktiver und nutzerfreundlicher zu gestalten, setzt der NDR zudem Cookies ein, die eine statistische Analyse des Nutzungsverhaltens der Nutzerinnen und Nutzer ermöglichen. Auf diese Weise können eingegebene Suchbegriffe, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die Inanspruchnahme von Website-Funktionen gespeichert und übermittelt werden. Dies geschieht jedoch anonym, da die auf diese Weise erhobenen Daten durch technische Vorkehrungen anonymisiert werden. Eine Zuordnung der Daten zum aufrufenden Nutzer ist danach nicht mehr möglich. Rechtsgrundlage für die Verwendung dieser technischen Mittel ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Darin liegt zugleich unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Zur Ermittlung der Daten setzt der NDR, wie auch die anderen Gemeinschaftseinrichtungen und Landesrundfunkanstalten der ARD, die folgenden standardisierten Verfahren ein, um die Messung von Zugriffszahlen zu ermöglichen:

Das „Skalierbare Zentrale Messverfahren next Generation“ (SZMnG) der Firma INFOnline ( https://www.infonline.de/hilfe/glossar/#S) Zu statistischen Zwecken setzt NDR.de ein standardisiertes Verfahren mit sogenannten Zählpixeln ein (SZMnG-Verfahren von INF-Online). Dabei wird eine kleine Bilddatei bzw. ein JavaScript in abrufbare Internetseiten eingebaut, um die Messung von Zugriffszahlen z. B. mittels eines Cookies zu ermöglichen. Mit diesem Verfahren werden Daten in anonymisierter Form zu Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert, die Identität des Nutzers bleibt immer geschützt. Um das Setzen von Cookies des standardisierten SZMnG-Verfahrens und damit die anonyme Analyse Ihrer Nutzungsvorgänge zu verhindern, folgen Sie bitte diesem Link: https://optout.ioam.de/

Techniken der Firma AT Internet zur Ermittlung der anonymen statistischen Kennwerte ( https://www.atinternet.com/de/) Auf dieser Webseite werden Informationen über die Nutzung auch mit einem Verfahren von AT Internet in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Dabei wird – wie bei dem SZMnG-Verfahren – eine kleine Bilddatei bzw. ein JavaScript in abrufbare Internetseiten eingebaut, um die Messung von Zugriffszahlen z. B. mittels eines Cookies zu ermöglichen. Zudem werden Audio- und Videonutzung innerhalb des Players auf den Webseiten erfasst. In keinem Fall können dabei die gewonnenen Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Die gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Angebotes genutzt. Deshalb werden alle IP-Adressen nur in anonymisierter Form gespeichert. Eine andere Verwendung oder Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Sie können aber der vollkommen anonymen Analyse Ihres Surfverhaltens hier widersprechen. Folgen Sie bitte diesem Link, um das Setzen von Cookies für das AT Internet-Analyse-Verfahren zu verhindern: https://www.xiti.com/de/optout.aspx

Das „AGF-Zählpixel“ der Firma Nielsen ( http://www.nielsen.de) Auf dieser Webseite werden Informationen über die Videonutzung auch mit einem Verfahren von Nielsen in anonymisierter Form gesammelt und gespeichert. Dabei wird – wie bei dem SZMnG-Verfahren – eine kleine Bilddatei bzw. ein JavaScript in abrufbare Internetseiten eingebaut, um die Messung der Videonutzung z. B. mittels eines Cookies zu ermöglichen. In keinem Fall können dabei die gewonnenen Daten dazu verwendet werden, den Besucher dieser Webseite persönlich zu identifizieren. Die gesammelten Daten werden lediglich zur Verbesserung des Angebotes genutzt. Deshalb werden alle IP-Adressen nur in anonymisierter Form gespeichert. Sie können aber der vollkommen anonymen Analyse Ihrer Videonutzung unter dem nachfolgenden Link widersprechen: https://priv-policy.imrworldwide.com/priv/browser/de/de/optout.html

Widerspruch

Sie können der anonymen Analyse Ihres Surfverhaltens widersprechen. Wenn Sie die Zählung durch INFOnline, AT Internet und Nielsen verhindern möchten, setzen Sie das Häkchen:

Widerspruch: Es sollen keine Daten für statistische Analysen übermittelt werden.

Im Falle des Widerspruchs gegen die Nutzungsmessung, wird ein Opt-Out-Cookie auf Ihrem Rechner abgelegt, der die weitere Erfassung der Nutzungsvorgänge verhindert.

Bitte beachten Sie, dass es durch Updates der Browser (z.B. Mozilla Firefox) oder anderweitige Änderungen der nutzerseitigen Einstellungen vorkommen kann, dass das Opt-Out-Cookie blockiert wird. Wir bitten Sie daher, die Wirksamkeit des Opt-Outs bei derartigen Änderungen nochmals zu überprüfen.

6.3 AB Tests

Um unser Onlineangebot kontinuierlich zu verbessern, führen wir Tests an einzelnen Seiten durch - zum Beispiel, um mehr über ein optimales Design oder die größtmögliche Übersichtlichkeit unserer Seiten herauszufinden. Zu solchen Testzwecken erheben wir ebenfalls statistische Daten und nutzen dafür den Webanalyse-Service der Firma AB Tasty (https://www.abtasty.com/de/). AB Tasty erhebt keine personenbezogenen Daten. Die Informationen über Ihre Nutzung dieser Webseite werden anonymisiert an einen Server von AB Tasty übermittelt und dort gespeichert. Folgen Sie bitte diesem Link, um das Setzen von Cookies für das AB Tasty-Verfahren zu verhindern https://www.ndr.de/#abtastyoptout=1

Im Falle des Widerspruchs gegen die Nutzungsmessung, wird ein Opt-Out-Cookie auf dem Rechner der Nutzer abgelegt, der die weitere Erfassung der Nutzungsvorgänge verhindert.

7. Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte

Wir verlinken auch auf Inhalte von Drittanbietern und haben dafür Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten getroffen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um sog. Social Plugins der Sozialen Netzwerke Facebook und Twitter, die sich als Standard in der Medienwelt durchgesetzt haben und wichtig für die Verbreitung unserer Inhalte sind. Darüber hinaus integrieren wir Funktionen und Inhalte von weiteren Netzwerken (z.B. Instagram und YouTube) und von Datenvisualisierungs-Tools (z. B. DataWrapper), um die Medienentwicklung aktiv mitzugestalten und Inhalte in der bestmöglichen Form anzubieten.

Der NDR schützt die Privatsphäre, indem keine direkte Einbindung der Inhalte von Drittanbietern erfolgt. Zum Schutz der Daten weisen wir vor der Anzeige externer Inhalte und der Übertragung von Daten an Drittanbieter ausdrücklich darauf hin. Nutzerinnen und Nutzer können danach selbstständig der Datenübertragung zustimmen und sich den Inhalt per Klick anzeigen lassen (sog. Zwei-Klick-Lösung). Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten nach erfolgter Einwilligung des Nutzers ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

ZUSTIMMUNG FÜR INHALTE VON DRITTANBIETERN

Nutzerinnen und Nutzer können der Anzeige von eingebetteten Inhalten von Drittanbietern auch permanent zustimmen. Die Auswahl wird daraufhin dauerhaft im Internetbrowser des Nutzers gespeichert. Die Einwilligung kann hier jederzeit widerrufen werden.

Details zu einzelnen Drittanbietern:

Unter den folgenden Links können Sie sich über die Datenschutzhinweise der einzelnen Drittanbieter informieren.

Karten von Mapbox: Über die "Embed"-Funktion werden Karten von Mapbox in das Internetangebot integriert, um Inhalte und Events verorten zu können. Datenschutzhinweise von Mapbox: https://www.mapbox.com/privacy/.

Infografiken von Datawrapper: Über die "Embed"-Funktion werden Grafiken und Charts in das Internetangebot integriert, um komplexe Sachverhalte visualisieren zu können. Datenschutzhinweise von Datawrapper: https://www.datawrapper.de/terms/

Inhalte von Facebook: Über das Facebook-Plugin integriert der NDR Inhalte seiner eigenen Facebook-Präsenzen oder die anderer Anbieter in das Internetangebot. Zu den Datenschutzhinweisen von Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Inhalte von Youtube: Mit dem YouTube-Player integriert der NDR eigene Videos aus seinen YouTube-Channels oder Videos anderer Anbieter in das Internetangebot. Zu den Datenschutzhinweisen von Google: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=de

Inhalte von Twitter: Über das Tweet-Plugin integriert der NDR Inhalte seiner eigenen Twitter-Präsenzen oder die anderer Anbieter in das Internetangebot. Zu den Datenschutzhinweisen von Twitter: https://twitter.com/de/privacy

Inhalte von Instagram: Die "Embed“-Funktion von Instagram ermöglicht es, Bilder und Videos von Instagram in das Internetangebot des NDR zu integrieren. Zu den Datenschutzhinweisen von Instagram: https://www.instagram.com/legal/privacy/

8. Präsenzen auf Drittplattformen

Der NDR betreibt Präsenzen auf Drittplattformen, deren Betreiber Daten ihrer Nutzerinnen und Nutzern verarbeiten und speichern. Auf deren datenschutzrechtlichen Bestimmungen und Einstellungen hat der NDR leider keinen Einfluss. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Drittplattformen auch Cookies setzen, mit denen sie das Nutzungsverhalten auf anderen Webseiten und Apps des Konzerns verfolgen können sowie auf bestimmten Webseiten und Apps, die Technologien dieser Drittplattform integrieren. Informationen über die erhobenen Daten und ihre Verwendung, den Zweck der Speicherung, Lösch- und Auskunftsersuchen sind in den Datenschutzhinweisen der jeweiligen Plattform festgehalten.

Facebook:

https://www.facebook.com/policy

Youtube und Google+:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Twitter:

https://twitter.com/de/privacy

Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

9. Ihre Rechte

Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, stehen Ihnen als sog. "Betroffener" im Sinne der Datenschutzgrundverordnung folgende Rechte gegenüber dem NDR als Verantwortlichem zu:

Sie haben das Recht, von uns nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 DSGVO). Dazu können Sie sich z. B. per E-Mail an auskunft-datenschutz@ndr.de wenden.

Sie haben darüber hinaus ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung der Sie betreffenden unrichtigen oder unvollständigen personenbezogenen Daten (Art. 16 DSGVO). Ferner können Sie von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, soweit nicht die Verarbeitung der Daten zur Ausübung der Meinungs- und Rundfunkfreiheit erforderlich ist (Art. 17 DSGVO). Sie haben zudem das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO) und Ihre zur Verarbeitung personenbezogener Daten erklärte Einwilligung jederzeit zu widerrufen (Art. 13 Abs. 2 lit. c DSGVO). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Entsprechende Begehren sind über die auf dieser Seite genannten Kontaktdaten möglich.

Wenn Sie der Ansicht sind, dass Sie bei der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten durch den NDR oder durch einen vom NDR beauftragten Drittanbieter in Ihren schutzwürdigen Interessen verletzt sind, steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO). Das ist der Rundfunkdatenschutzbeauftragte NDR.

10. Apps

Eine gesonderte Erklärung zum Datenschutz der verschiedenen Apps ist direkt in der entsprechenden Anwendung zu finden.

11. Weitere Information gem. Art. 13 Datenschutzgrundverordnung

11.1 Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten

Weiterhin informieren wir Sie hiermit – unabhängig von der Nutzung unserer Onlineangebote – über den Umgang mit Daten im NDR: Im Zeitpunkt der Datenerhebung, beispielsweise im Rahmen einer Vertragsbeziehung zur Erfüllung gegenseitig geschuldeter Leistungen und Pflichten oder in Wahrnehmung des Hausrechts und ggf. damit einhergehenden berechtigten Sicherheitsinteressen speichert der NDR personenbezogene Daten von Ihnen. Dies können beispielsweise sein:

Name, Kontaktdaten, Geburtsdatum, Bankverbindung, Arbeitgeber, Auftraggeber, Personalausweis- oder Führerscheindaten, haussicherheitsrelevante Daten wie Personenbilder aus videoüberwachten Zutrittsbereichen und andere Zutrittsdaten, Logdateien und IP-Adressen, Bilder oder Filmaufnahmen bei Konzerten oder sonstigen Veranstaltungen des NDR.

Personenbezogene Daten werden zu jeweils ganz unterschiedlichen Zwecken und immer auf gesetzmäßiger Grundlage verarbeitet, beispielsweise:

Vertragsanbahnung und -erfüllung (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO), z. B. um Ihnen

Zutritt zu unserem Grundstück und Räumlichkeiten im Rahmen von Auftragsbeziehungen oder bei Veranstaltungen oder auch zur Kantinennutzung gewähren zu können,

eine von Ihnen angefragte Leistung zur Verfügung stellen zu können (bspw. Newsletter, Programmheft, personalisierter Zugang zu bestimmten Internetangeboten),

eine Gewinnspiel- oder Verlosungsteilnahme zu ermöglichen,

Schutz lebenswichtiger Interessen eines Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 d) DSGVO),

beispielweise Einsichtnahme in und Weitergabe von personenbezogenen Daten im Falle eines Unfalles, falls der Betroffene selbst nicht auskunftsfähig sein sollte;

Wahrnehmung des Rundfunk- und Programmauftrags des NDR als Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO),

beispielsweise Bearbeitung von Hörerpost oder Programmbeschwerden;

Wahrung berechtigter Interessen des NDR in Abwägung mit den Grundrechten und Grundfreiheiten der Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO),

beispielsweise Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die Außendarstellung des NDR oder in Wahrnehmung des Hausrechts (insbesondere Sicherheitsinteressen).

11.2 Verpflichtung zur Bereitstellung und Konsequenzen der Nichtbereitstellung

Die Bereitstellung solcher personenbezogener Daten ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich und ggf. ein wesentlicher Teil Ihrer vertraglichen Pflichten gegenüber dem NDR. Das Nichtbereitstellen der personenbezogenen Daten kann zur Folge haben, dass Ihnen eine vertragliche Leistung nicht zur Verfügung gestellt werden kann, die Vertragsbeziehung beendet werden muss, oder Ihnen ggf. kein Zugang zum Grundstück oder den Räumlichkeiten des NDR gewährt werden kann, bzw. Sie diese bei Aufforderung umgehend verlassen müssen.

11.3 Datenverarbeitungen aufgrund von Einwilligung und Widerrufsrecht, Art 6 Abs. 1 a) DSGVO

Sollte der NDR zusätzlich auf Grundlage freiwilliger Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a), Art. 4 Nr. 11 DSGVO) personenbezogene Daten von Ihnen erhalten und verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht, eine solche Einwilligung ohne Angabe von Gründen für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten Verarbeitungen bleibt davon unberührt. Widerrufserklärungen sind zu richten an:

Norddeutscher Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Intendanten

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

11.4 Empfänger der Daten beim NDR und Datenweitergabe an Dritte

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind die jeweils mit konkreten zweckgebundenen Aufgaben beim NDR betrauten Personen (beispielsweise Abteilungs- und Redaktionsmitarbeiter, Empfangs-, Sicherheits-, Veranstaltungs- oder Kantinenpersonal). Diese sind verpflichtet, die Vertraulichkeit Ihrer Daten gemäß den Vorgaben der DSGVO zu wahren. Darüber hinaus geben wir Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter, es sei denn, Sie haben in die Datenweitergabe eingewilligt oder wir sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und/oder behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen zu einer Datenweitergabe verpflichtet.

11.5 Auftragsdatenverarbeitung und Datensicherheit

Aufgrund gesonderter schriftlicher Vereinbarungen lassen wir personenbezogene Daten auch von Dienstleistern im Rahmen von Auftragsverarbeitungsverhältnissen gem. Art. 28 DSGVO verarbeiten. Hiermit sind keine Übermittlungen Ihrer persönlichen Daten an Dritte im datenschutzrechtlichen Sinne verbunden. Der NDR bleibt Ihnen gegenüber datenschutzrechtlich verantwortlich.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Auftragsverarbeiter sind zur Wahrung der Vertraulichkeit Ihrer Daten verpflichtet wie unsere eigenen Beschäftigten. Sie unterliegen unseren Weisungen. Alle gesetzlich vorgeschriebenen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten vor Verlust und Missbrauch werden vom NDR gewährleistet. So werden Ihre personenbezogenen Daten jeweils in sicheren Betriebsumgebungen gespeichert, die Mitarbeitern der Auftragsverarbeiter nur insoweit zugänglich sind, als dies zur Erfüllung der vertraglichen Aufgaben zwingend erforderlich ist.

11.6 Kriterien für die Festlegung von Speicherdauern

Ihre personenbezogenen Daten werden beim NDR solange gespeichert, bis die Vertragsbeziehung endgültig beendet ist, sich keine weiteren gegenseitigen Ansprüche mehr daraus ergeben können und auch die gesetzlichen oder internen Aufbewahrungsfristen des NDR abgelaufen sind.

Personenbezogene Daten, die wir in Wahrnehmung unserer Aufgaben im öffentlichen Interesse oder aufgrund von berechtigten Unternehmensinteressen verarbeiten, werden solange gespeichert, bis der Zweck erfüllt bzw. die Aufgabe erledigt ist und eine Dokumentation, insbesondere auch zu etwaigen Beweiszwecken zur Rechtewahrung oder Rechtsverfolgung, nicht mehr erforderlich ist.

11.7 Ihre Auskunfts- und Beschwerderechte

Sie haben das Recht, vom NDR Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen sowie ggf. Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung oder ggf. auch das Recht, einen Widerspruch geltend zu machen (Betroffenenrechte gem. Art. 15 ff. DSGVO). Unter den Voraussetzungen von Art. 20 DSGVO kann ein Recht auf Datenübertragung in Betracht kommen. Schließlich haben Sie das Recht, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Ihrer Ansicht nach ein Verstoß gegen das Datenschutzrecht vorliegt.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung:

Norddeutscher Rundfunk

Anstalt des öffentlichen Rechts

vertreten durch den Intendanten

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

Rundfunkdatenschutzbeauftragter:

Dr. Heiko Neuhoff

Norddeutscher Rundfunk

Gremienbüro

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg

E-Mail: datenschutz@ndr.de