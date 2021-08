Radsport

BMX-Freestylerin Lessmann verpasst Medaille im Olympia-Finale

Lara Lessmann hat bei der olympischen Premiere des BMX-Freestyle im Finale eine Medaille verpasst. In zwei Durchläufen, von denen der beste gewertet wurde, landete die 21-Jährige mit 79,60 Punkten auf Platz sechs.

"Ich hatte nichts zu verlieren. Für mich war es ein Gewinn herzukommen, ein Geschenk", sagte Lessmann: "Trotzdem ist man natürlich auch ein bisschen enttäuscht. Ich bin zuversichtlich für die nächsten Spiele." Gold ging im Ariake Urban Sports Park überraschend an die Britin Charlotte Worthington (97,50). In einem spannenden und spektakulären Wettkampf zog Worthington im zweiten Lauf noch an der dreimaligen Weltmeisterin Hannah Roberts (96,10) aus den USA vorbei. Bronze ging an die Schweizerin Nikita Ducarroz. Die Britin, die im ersten Durchgang Probleme hatte, setzte im zweiten Durchgang alles auf Karte: Backflip, 360-Backflip und Frontflip begeisterten die Punktrichter und bescherten ihr den Sieg.

Lessmann überzeugt in beiden Durchgängen

Auch wenn Lessmann mit der Medaillenentscheidung nichts zu tun hatte, lieferte die 21-Jährige eine gute Leistung ab. Die zweimalige WM-Medaillengewinnerin war angeschlagen nach Tokio gereist. Im Training am Rande der WM Anfang Juni hatte sie sich bei einem Sturz das Schlüsselbein gebrochen, eine Titanplatte stützt den Knochen. "Es ist schwer, mit einer Verletzung herzukommen. Man will alles geben, weiß aber, dass man körperlich nicht alles geben kann", sagte Lessmann.

Ergebnisse BMX, Freestyle, Frauen, Finale Gold GBR Charlotte Worthington Silber USA Hannah Roberts Bronze SUI Nikita Ducarroz 4. USA Perris Benegas 5. AUS Natalya Diehm 6. GER Lara Lessmann Alle Platzierungen

Im ersten Lauf zeigte die Flensburgerin zahlreiche Tricks, darunter ihren Lieblingstrick, den Can-Can. Damit kam sie bereits auf ihr Endergebnis von 79,60 Punkten und steigerte sich im Vergleich zur Qualifikation (69,70). Das reichte vorerst für Platz fünf. Im zweiten Durchgang ging die Flensburgerin auf Nummer sicher, konnte sich nicht mehr steigern und erzielte mit 78,00 Punkten ihr Streichergebnis.

Australier Martin holt Gold bei den Männern

Nicht minder spektakulär ging es im Finale der Männer zu, allerdings ohne deutsche Beteiligung. Am Ende setzte sich der Australier Logan Martin (93,30) dank eines starken ersten Durchgangs vor dem Venezuelaner Daniel Dhers (92,05) durch. Bronze holt der Brite Declan Brooks (90,80) mit nur 0,30 Punkten Vorsprung auf den viertplatzierten Kenneth Tencio Esquivel aus Costa Rica, dessen Leistungssteigerung nicht belohnt wurde.