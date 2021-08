Volleyball

Beachvolleyball-Krimi: Ludwig/Kozuch im Olympia-Viertelfinale

Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist das deutsche Beachvolleyball-Duo Laura Ludwig/Margareta Kozuch ins Viertelfinale eingezogen. Im Achtelfinale gegen das brasilianische Team Agatha Bednarczuk/Eduarda Santos Lisboa gab es am Sonntag (01.08.2021) einen umkämpften, aber verdienten 2:1 (21:19, 19:21, 16:14)-Sieg. Sportlich war es das hochklassigste Match, das das olympische Beachvolleyball-Turnier bislang zu bieten hatte.

Bereits der erste Satz entpuppte sich als der erwartet offene und ausgeglichene Schlagabtausch zwischen beiden Teams. Ludwig/Kozuch zeigten phasenweise hochklassiges Beachvolleyball, vergaben aber zunächst zwei Satzbälle. Gerade noch rechtzeitig und nach einer taktischen Auszeit gelang den beiden ein halbwegs nervenschonendes 21:19.

Ludwig/Kozuch mit Fehlern im zweiten Satz

Im zweiten Satz schlichen sich dann zunehmend Fehler in das Spiel von Ludwig/Kozuch ein, was die Brasilianerinnen im heißen Sand von Tokio eiskalt ausnutzten. Ihr zwischenzeitlich größter Vorsprung: fünf Punkte. Das deutsche Duo steckte zwar nicht auf, glich zum 15:15 aus - verlor den zweiten Satz aber mit 19:21. Spätestens jetzt war dieses Match ein Beachvolleyball-Krimi.

Auch zu Beginn des dritten Satzes schafften es Ludwig/Kozuch zunächst nicht, ihr fehleranfälliges Spiel zu stabilisieren. Wie gesagt: zunächst. Denn nach einem schnellen 2:5-Rückstand gelang den beiden durch Nervenstärke, hohen Krafteinsatz und auch begünstigt durch Fehler auf brasilianischer Seite der 7:7-Ausgleich.

Viertelfinal-Gegnerinnen noch offen

Nun sollte es wieder bei einem engen Hin und her bleiben: Brasilien legte vor, Deutschland zog nach. Bis zum 14:14, danach sicherten sich Ludwig/Kozuch einen Matchball - und nutzten ihn umgehend zum Einzug ins olympische Viertelfinale. Ihre Gegnerinnen in der nächsten Runde werden erst am Montagmorgen (Ortszeit) ermittelt.