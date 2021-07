03:01 min | 24.07.2021 | Das Erste Fechten: Hartung scheitert im Achtelfinale an Pakdaman

Fechten

Deutsche Säbelfechter scheitern früh bei Olympia

Die deutschen Säbelfechter haben zum Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio am Samstag (24.07.2021) im Einzelwettkampf den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Benedikt Wagner und Matyas Szabo schieden dabei gegen den gleichen Kämpfer aus.

Max Hartung und Matyas Szabo sind im Achtelfinale des Fecht-Einzels gescheitert. Der vierfache Europameister Hartung, für den es die letzten Olympischen Spiele sind, musste sich in der Runde der besten 16 dem Iraner Ali Pakdaman geschlagen geben. In einem unruhigen Gefecht mit zahlreichen knappen Entscheidungen verlor der sichtlich genervte Hartung am Ende klar mit 9:15. Damit hat Hartung nur noch im Team-Wettbewerb am Mittwoch (28.07.2021) eine Chance, sich den Traum von einer olympischen Medaille zu erfüllen.

Sein Dormagener Teamkollege Matyas Szabo verpasste ebenfalls den Sprung unter die besten Acht. Mit 13:15 verlor der Sportsoldat knapp gegen den für das Russische Olympische Komitee (ROC) startenden Kamil Ibragimow, der zum Auftakt bereits Benedikt Wagner besiegt hatte.

Fechten: Wagner scheitert im Einzel an Ibragimow Benedikt Wagner unterliegt dem Russen Kamil Ibragimow in der zweiten Runde der Säbelfechter.

Wagners Aufholjagd nicht belohnt

Zum Auftakt hatte Hartung noch recht überlegen den Ungarn Tamas Desci bezwungen (15:8). Ebenfalls ohne größere Probleme hatte der Wettbewerb für Szabo begonnen. Der 30-Jährige aus Dormagen setzte sich gegen den 13 Plätze höher gelisteten Südkoreaner Bongil Bu nach einem 6:0-Start ebenfalls mit 15:8 durch.

Wagner musste sich in seinem Auftaktgefecht Ibragimow knapp mit 13:15 geschlagen geben. Dabei kämpfte er sich nach einem 7:12-Rückstand mit sechs Treffern am Stück wieder ran und hatte den Sieg vor Augen. Die letzten drei Zähler gingen aber an den Russen.

Die Medaillenentscheidungen in der Makuhari Messe Hall fallen ab 13:20 Uhr MESZ. Das Gold-Gefecht ist für 14:15 Uhr angesetzt.