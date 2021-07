Fechten

Deutsche Säbelfechter verlieren Olympia-Halbfinale gegen Südkorea

Die deutschen Säbelfechter haben bei den Olympischen Spielen in Tokio das Finale des Mannschaftswettbewerbs verpasst. Das Trio Max Hartung, Matyas Szabo und Benedikt Wagner verlor in der Vorschlussrunde am Mittwoch (28.07.2021) gegen das in der Weltrangliste führende Südkroea mit 42:45.

Damit kämpft das deutsche Team gegen Ungarn (43:45 gegen Italien) um die Bronzemedaille. Im Viertelfinale hatten sich die Dormagener Hartung, Szabo und Wagner souverän mit 45:28 gegen das Team des Russischen Olympischen Komitees (ROC) durchgesetzt.

Szabo holt erst auf - und verletzt sich dann

Szabo holte die Deutschen gegen Südkorea nach 21:25-Rückstand im sechsten Duell zwar zurück ins Gefecht. Athletensprecher Hartung, der sein Karriereende nur allzu gerne mit der ersten olympischen Medaille krönen würde, blieb in seinen drei Duellen mit den Asiaten aber sieglos. In der abschließenden Paarung verletzte sich Szabo dann und musste an Ersatzfechter Richard Hübers übergeben. Der konnte die Niederlage gegen Südkoreas Topmann San-guk Oh nicht mehr verhindern.

Nachdem sie bei den Spielen 2016 in Rio de Janeiro erstmals seit 36 ohne Medaille geblieben waren, wollen die deutschen Fechter eine erneute Nullnummer in Japan unbedingt verhindern. In den Einzeln kamen die Athletinnen und Athleten des Deutschen Fechter-Bunds allerdings nicht über das Achtelfinale hinaus. Im abschließenden Teamwettbewerb der Florett-Herren am kommenden Sonntag (01.08.2021) gilt Deutschland als Außenseiter.