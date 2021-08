Basketball

Durant führt US-Basketballer gegen Frankreich zu Olympia-Gold

Angeführt von Top-Scorer Kevin Durant haben die USA das Finale im olympischen Basketballturnier für sich entschieden. Das Team von Trainer Gregg Popovich gewann am Samstag (07.08.2021) das Endspiel gegen Frankreich verdient mit 87:82 (44:39) und sicherte sich so die vierte Goldmedaille in Folge sowie den insgesamt 16. Olympia-Titel. Durant glänzte mit 29 Punkten.

Mit dem Finalsieg nahmen die US-Amerikaner zugleich auch Revanche für die Auftaktniederlage vor knapp zwei Wochen: Zum Turnierstart hatten sie gegen Frankreich verloren und erstmals seit 17 Jahren eine Niederlage bei Olympia einstecken müssen. Davon war im Endspiel, je länger es dauerte, so gut wie nichts mehr zu spüren.

USA drehen nach Stolperstart auf

Nach einem holprigen Start ins erste Viertel und einer 5:2-Führung für Frankreich nach zwei Minuten übernahm Team USA die spielgestaltende Rolle. Vor allem Durant drehte immer weiter auf und stand bereits nach dem ersten Durchgang bei zwölf Punkten und einem Rebound.

Diesen Flow nahm das Popovich-Team mit ins zweite Viertel und baute den Vorsprung auf zwischenzeitlich bis zu 13 Punkte aus. Weil die Franzosen aber taktisch diszipliniert agierten und den US-Amerikanern immer wieder ihr Spieltempo nahmen, konnten sie den Rückstand bis zur Pause auf fünf Zähler verkürzen (39:44).

Frankreich bemüht - aber Durant top

Nach diesem Muster lief das Match auch im dritten Viertel ab: Frankreich war stets bemüht, den Gegner nicht zu weit davonziehen zu lassen - fand in den entscheidenden Momenten aber keine Mittel gegen Durant. Der Superstar, der sich in der NBA wohl für vier weitere Jahre an die Brooklyn Nets binden wird, drückte dem Olympiafinale mehr und mehr seinen Stempel auf. Nach 30 Spielminuten hatte er 27 Punkte sowie drei Rebounds auf seinem Konto.

Eine Leistung, die das Team USA auch durch den letzten Spielabschnitt trug. Frankreich blieb zwar weiterhin ein würdiger Finalteilnehmer und konnte den Rückstand noch einmal auf drei Punkte verkürzen (82:85). Allerdings: Durch zu viele eigene Fehler an der Freiwurflinie und eine zu hohe Turnover-Rate brachte sich die Mannschaft um die Top-Scorer Rudy Gobert und Evan Fournier (beide 16 Punkte) am Ende selbst um eine bessere Chance auf die Goldmedaille. Die wiederum baumelt nun zum dritten Mal um den Hals von Kevin Durant.