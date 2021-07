Fußball

Fußball: Spanien, Brasilien und Japan zittern sich ins Olympia-Halbfinale

Die beiden Turnierfavoriten Spanien und Brasilien sowie der Olympia-Gastgeber haben sich am Samstag (31.07.2021) in den Viertelfinals des Fußballturniers der Männer durchgesetzt. Japan siegte erst nach Elfmeterschießen. Nur Mexiko siegte souverän.

Die Fußball-Halbfinals der Olympischen Spiele von Tokio haben am Samstag (31.07.2021) Topfavorit Spanien nach Verlängerung, Gastgeber Japan nach Elfmeterschießen und Brasilien mit einem knappen Sieg erreicht. Um den Finaleinzug spielen am Dienstag (03.08.2021) Spanien gegen Japan sowie Brasilien gegen Mexiko.

Spanien in der Nachspielzeit kurz vor dem Aus

Rafa Mir brachte Spanien mit seinem Treffer zum 2:2 in die Verlängerung.

Die Elfenbeinküste verpasste im Olympia-Viertelfinale die große Überraschung gegen Gold-Favorit Spanien. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit brachte Max-Alain Gradel (90.+1) die Ivorer mit 2:1 in Führung - die Afrikaner standen bereits mit einem Bein im Semifinale. Doch dann schlug Spanien mit dem letzten Angriff zurück. Rafa Mir gelang das 2:2 (90.+3). Die lange Zeit enttäuschenden Spanier entschieden das Spiel schließlich in der Verlängerung: Mikel Oyarzabal (98./Handelfmeter) und der herausragende Mir (117./120.+1) trafen zum 5:2-Endstand. Die ersten Tore der Partie hatten Eric Bailly für die Elfenbeinküste (10.) und RB Leipzigs Dani Olmo (30.) erzielt. Spanien darf nun auf die zweite Olympia-Goldmedaille nach 1992 hoffen.

Japan ringt Neuseeland im Elfmeterschießen nieder

Auch Gastgeber Japan kann weiter hoffen - auf die erste Olympiamedaille im Fußball seit 1968. Die japanische Elf setzte sich am Samstag gegen Neuseeland 4:2 (0:0, 0:0) im Elfmeterschießen durch und zog zum dritten Mal in der olympischen Geschichte ins Halbfinale ein.

Nach torlosen 120 Minuten hielt Japans Torhüter Kosei Tani im Elfmeterschießen zunächst gegen Liberato Cacace, dann schoss Neuseelands Clayton Lewis drüber. Japan hielt sich vom Punkt dagegen schadlos, Maya Yoshida machte das Weiterkommen bereits als vorzeitig als vierter Schütze perfekt.

Bundesliga-Profi Cunha schießt Brasilien ins Halbfinale

Zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Außenseiter Ägypten quälte sich dagegen Titelverteidiger Brasilien. Für die Selecao machte Bundesliga-Profi Matheus Cunha das Weiterkommen perfekt. Der Angreifer von Hertha BSC traf nach 37 Minuten zum Tor des Tages. Für die

Mexiko nach einem 6:3 gegen Südkorea ins Halbfinale

Einen souveränen Auftritt legte dafür Mexiko, der Olympiasieger von 2012, hin. In einem Neun-Tore-Spiel gegen Südkorea schoss sich El Tricolor mit 6:3 (3:1) ins Halbfinale. Für die Mexikaner trafen die Doppeltorschützen Henry Martin (12./54.) und Sebastian Cordova (39., Elfmeter/63.) sowie Luis Romo (30.) und Eduardo Aguirre (84.). Für Südkorea, den Bronzemedaillengewinner von London 2012, machten Donggyeong Lee (20./51.) und Uijo Hwang (90.+1) die Tore.