Wasserspringen

Wasserspringer Daley: Olympia-Gold und Stricken für den guten Zweck

Tom Daley, britischer Olympiasieger im Synchronspringen, war während der Olympischen Spiele 2021 zu sehen, wie er auf der Tribüne strickte. Am Donnerstag (05.08.2021) präsentierte der 27-Jährige auf Instagram das Ergebnis seiner Mühen: Einen Olympia-Pullover mit dem Logo des Teams GB und den Olympischen Ringen auf dem Rücken. Die Aufmerksam nutzt der Engländer, um Geld für die Wohltätigkeitsorganisation The Brain Tumor Charity zu sammeln.

Daley postete auf dem sozialen Netzwerk ein Video und einige Fotos, auf denen er in dem Kleidungsstück posiert. "Als ich nach Tokio kam, wollte ich etwas machen, das mich an diese Spiele erinnert", schrieb Daley dazu. "Etwas, von dem ich sagen kann, dass ich es in Tokio während der Olympischen Spiele gemacht habe!" Und weiter: "Ich designte ein Farbmuster, das alles wesentliche dieser Spiele ausdrückt."

Er erklärte seinen Followern auch, was genau er sich bei seinem Design gedacht hatte. "Auf dem Rücken habe ich mich für das klassische Logo des Team GB entschieden, auf den Schultern finden sich die Flagge und das Kürzel GBR. Vorne sollte es einfach bleiben. Dort habe ich mein Bestes gegeben, um das Wort Tokio auf Japanisch zu stricken", schrieb Daley.

Entspanntes Stricken am Beckenrand

Daley hatte im Synchronspringen vom Turm mit seinem Partner Matty Lee die Goldmedaille gewonnen. Kurz darauf war er gefilmt worden, als er während des Kunstspringens der Frauen am Montag (02.08.2021) am Beckenrand entspannt strickte. Bilder, die bei Social Media sofort viral gingen.

Auf seinem Instagram-Account begeistert Daley seine Follower schon länger regelmäßig mit selbst gestrickten und gehäkelten Jacken, Decken und Kuscheltieren. Nach seinem Gold-Triumph hatte er eine Tasche für seine Medaille gestrickt, die er gut gelaunt in einem Video auf dem sozialen Netzwerk präsentierte.

Bitte um Spenden für Gehirntumor-Forschung

Unter seinem jüngsten Beitrag warb der Brite auch noch für ein ernsteres Anliegen. Er bat um Spenden für eine Stiftung, die sich der Gehirntumor-Forschung verschrieben hat. Daleys Vater war vor zehn Jahren im Alter von 40 Jahren an einem Gehirntumor gestorben.

Und die Aktion hat durchaus Erfolg: Am Mittwochabend, einen Tag vor dem Ende seines Spendenaufrufs, hatten mehr 1.300 Unterstützter schon mehr als 15.000 Euro gegeben.