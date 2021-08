Golf

Golf: US-Profi Schauffele gewinnt das Olympia-Turnier

Xander Schauffele hat bei den Olympischen Spielen in Tokio die Goldmedaille gewonnen. Der Profi mit deutschen Wurzeln setzte sich vor dem Slowaken Rory Sabbatini durch.

Der 27 Jahre alte Kalifornier spielte am Sonntag (01.08.2021) im Kasumigaseki Country Club eine 67er-Runde und siegte mit einem Gesamtergebnis von 266 Schlägen. Dem 45 Jahre alten Slowaken Sabbatini gelang am Finaltag auf dem Par-71-Kurs im Norden von Tokio mit 61 Schlägen eine Traumrunde. Er hatte in der Endabrechnung einen Schlag Rückstand auf Schauffele.

Dessen Familie stammt aus Schwaben. Sein Ur-Großvater Richard "Molly"' Schauffele spielte Fußball beim VfB Stuttgart und war ein erfolgreicher Leichtathlet. Unter anderem gewann er mit den Stuttgarter Kickers 1935 die deutsche Mannschaftsmeisterschaft.

Ergebnisse Golf-Turnier der Männer: Endergebnis Gold USA Xander Schauffele Silber SVK Rory Sabbatini Bronze TPE Cheng-Tsung Pan 4. GBR Paul Casey 4. JPN Hideki Matsuyama 35. GER Hurly Long 45. GER Maximilian Kieffer Alle Platzierungen

Hart umkämpft war die Bronzemedaille. Sieben Spieler gingen in ein Stechen. Am Ende sicherte sich C T Pan aus Taiwan den dritten Rang.

Deutsche Golfer auf Rang 35 und 45

Die beiden deutschen Olympia-Teilnehmer Hurly Long und Maximilian Kieffer lagen bereits vor dem Schlusstag zu weit zurück, um noch in den Kampf um die Medaillen eingreifen können. Der 26 Jahre alte Mannheimer Long spielte am Sonntag eine gute 67er-Runde und beendete das Turnier mit 277 Schlägen auf dem geteilten 35. Rang. Der 31-jährige Kieffer aus Düsseldorf kehrte mit einer 71er-Runde ins Clubhaus zurück und belegte im Feld der 60 Starter mit 280 Schlägen den 45. Platz.