Handball: Traumfinale zwischen Frankreich und Dänemark bei Olympia

Beim olympischen Handballturnier kommt es zum Traumfinale zwischen Dänemark und Frankreich, es ist zugleich die Neuauflage des Endspiels von vor fünf Jahren in Rio. Die Franzosen setzten sich gegen Deutschland-Bezwinger Ägypten durch. Die Titelverteidiger und Weltmeister aus Dänemark besiegten Europameister Spanien im zweiten Halbfinale ohne größere Probleme.

Frankreich steht im Handball-Finale der Männer bei den Olympischen Spielen in Tokio. In der Vorschlussrunde setzte sich der zweimalige Olympiasieger am Donnerstag (05.08.2021) mit 27:23 (13:13) gegen Ägypten durch. Der Afrikameister, der im Viertelfinale Deutschland deutlich schlagen konnte, startete wie schon in der Runde zuvor furios, Frankreich vergab zunächst seine Würfe und so führte Ägypten nach sieben Minuten mit 6:1. Doch das Team um den mehrfachen Welthandballer Nikola Karabatic fand seinen Rhythmus und hatte das Spiel knapp zehn Minuten später gedreht (9:7). Die Afrikaner ließen sich aber nicht abschütteln und hielten das Spiel bis zur Halbzeit ausgeglichen (13:13).

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erwischte Frankreich den besseren Start und wirkte entschlossener. Vor allem Torwart Vincent Gerard von Paris Saint-Germain mit deutlich über 40 Prozent gehaltener Bälle gab dem Silbermedaillengewinner von 2016 Sicherheit, der sich auf zwei Tore absetzen konnte (16:14/36. Minute). Noch einmal kam Ägypten zurück (18:18/42.), doch in der Schlussphase leisteten sie sich mit zunehmender Müdigkeit ein paar technische Fehler und Fehlwürfe zu viel. Bei den Franzosen machte sich nun die größere Erfahrung bemerkbar. Routiniert brachten sie den Sieg über die Zeit.

Titelverteidiger wieder im Finale

Dänemark greift nach dem 27:223 (14:10) gegen Spanien in seiner zweiten Final-Teilnahme bei einem olympischen Turnier zum zweiten Mal nach Gold. Bester dänischer Werfer war der bärenstarke Superstar Mikkel Hansen mit zwölf Treffern. Das Spiel war auf beiden Seiten geprägt von den starken Torhüterleistungen von Niklas Landin und Gonzalo Perez de Vargas.

Dänemark konnte sich zu Beginn eine kleine Führung erarbeiten, die Spanien aber schnell wieder egalisierte. Mit zunehmender Spieldauer fand Dänemark aber die besseren Lösungen im Aangriff, während die Iberer sich offensiv schwertaten. Zur Halbzeit betrug der Vorsprung vier Tore (14:10).

Auch nach der Halbzeit konnten die Skandinavier ihr Polster behaupten, erst in den letzten zehn Minuten kam Spanien nochmals auf einen Treffer ran (23:22/56.). Der Ausgleich oder die Wende sollte aber nicht mehr gelingen.

Bei den Frauen stehen die Halbfinals am Freitag (06.08.2021) an. Frankreich und Schweden (9.50 Uhr im Livecenter auf sportschau.de) spielen um einen Platz im Finale, den anderen ermitteln Norwegen und das Team aus Russland.