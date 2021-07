Hockey

Hockey-Kapitänin Nike Lorenz darf Regenbogen-Farben bei Olympia tragen

Nike Lorenz, Kapitänin der deutschen Hockey-Frauen, darf wie gewünscht während der Olympischen Spiele 2021 die Regenbogen-Farben als Symbol für sexuelle Diversität tragen.

Einem entsprechenden Antrag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Hockey-Bundes stimmte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Donnerstag (22.07.2021) zu.

Die 24-jährige Lorenz wird damit zum deutschen Auftaktspiel gegen Großbritannien am Sonntag (25.07.2021/ab 2.30 Uhr im Livecenter auf sportschau.de) mit einer regenbogenfarbenen Spielführerbinde an den Stutzen auflaufen.

Lorenz: "Love always wins"

"Es fühlt sich unglaublich gut an, meinen Mitspielerinnen den Raum auf dem Spielfeld verschafft zu haben, den sie sich verdienen. Jeder einzelne Charakterzug von uns hat jetzt offiziell seinen Platz. Love always wins", sagte Lorenz laut einer Mitteilung des Deutschen Hockey-Bundes. Sie freue sich "riesig", die Binde tragen zu können. Unter anderem auch deshalb, weil sie "nicht wirklich hoffnungsvoll gewesen" sei, "dass sich noch was bewegt".

Doch noch eine Kehrtwende

Die ungeklärte Situation hatte zuletzt für Wirbel gesorgt, weil es auf einen entsprechenden Vorstoß von Lorenz zunächst keine Rückmeldung vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gegeben hatte. "Ich fühle mich schon ein bisschen alleingelassen auf weiter Flur", hatte sie der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt.

Die Regel 50 der Olympischen Charta sowie die Richtlinien des IOC untersagen Botschaften mit politischem Inhalt während der Wettkämpfe. Einem entsprechenden Antrag des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), nicht nur vor und nach den Begegnungen die Binde tragen zu dürfen, stimmte das IOC schließlich aber doch noch zu.

DOSB-Präsident Hörmann: "Gesellschaftspolitisches Statement"

"Wir freuen uns, dass wir damit einen gemeinsam Weg gefunden haben, der es dem Hockey-Team ermöglicht, ein gesellschaftspolitisches Statement abzugeben", hieß es in einem Statement von DOSB-Präsident Alfons Hörmann.