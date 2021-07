12:01 min | 27.07.2021 | Das Erste Judo: Ressel verliert im Viertelfinale gegen Nagase Dominic Ressel hat gegen den Japaner Takanori Nagase im olympischen Viertelfinale im Judo das Nachsehen.

Judo

Judo: Ressels Medaillentraum lebt trotz Niederlage

Judoka Dominic Ressel hat den Halbfinaleinzug am Dienstag (27.07.2021) verpasst - der Traum von der Olympiamedaille in Tokio kann aber noch wahr werden. Martyna Trajdos scheiterte dagegen schon früh.

In der Halbmittelgewichts-Klasse bis 81 Kilogramm hat Dominic Ressel sein Viertelfinale verloren. Gegen den favorisierten Japaner Takanori Nagase unterlag der 27-jährige Vize-Europameister von 2017 in der Golden-Score-Verlängerung durch Ko-soto-gake-Wurf. Ressel war in dem Duell gegen den Olympiadritten von 2016 der aktivere Judoka, konnte aber keinen Wertungswurf landen.

Medaillenchance über Trostrunde

In der Hoffnungsrunde muss Ressel nun gegen den Russen Alan Khubetsow ran. Wenn der Kölner vom TSV Kronshagen dort seinen Kampf gewinnt, darf er um die Bronzemedaille kämpfen. Noch am Dienstagnachmittag fällt die Entscheidung über die Medaillen.

Ressel: Siege gegen Rmilah und de Wit

In seinen ersten beiden Kämpfen am Dienstag hatte sich Ressel gegen Wesam Abu Rmilah aus Palästina und den niederländischen den Weltranglisten-Fünften Frank de Wit durchgesetzt.

Trajdos scheitert in Verlängerung

Viel Pech hatte dagegen Halbmittelgewichts-Medaillenhoffnung Martyna Trajdos: Gleich in ihrem ersten Kampf in der Runde der besten 32 schied die WM-Dritte von 2019 und zweifache EM-Dritte aus. In der Verlängerung unterlag sie der Ungarin Szofi Ozbas durch Golden Score durch Waza-Ari. Nach einem Außendrehwurf (Soto-makikomi) war für die Kölnerin in der Klasse bis 63 Kilogramm schon Schluss.