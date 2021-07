07:10 min | 27.07.2021 | Das Erste Wasserspringen: Punzel/Wassen werden Olympia-Fünfte vom Turm

Wasserspringen

Keine Olympia-Medaille für Punzel/Wassen vom Turm

Die deutschen Wasserspringerinnen Tina Punzel und Christina Wassen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio im Synchron-Wettbewerb vom 10-Meter-Turm eine Medaille verpasst. Gold ging an China.

Punzel/Wassen hatten am Dienstag (27.07.2021) nach fünf Versuchen 292,86 Punkte und lagen damit knapp sieben Zähler hinter dem erhofften Edelmetall. Mit deutlichem Vorsprung gewannen die Chinesinnen Chen Yuxi und Zhang Jiaqi (363,78 Pkt.) vor dem US-Duo Jessica Parratto/Delaney Schnell (310,80). Bronze ging überraschend an Gabriela Agundez Garcia und Alejandra Orozco Loza aus Mexiko (299,70).

"Wenn uns am Anfang der Saison jemand gesagt hätte, dass wir bei Olympia Fünfte werden, hätten wir das genommen. Es war jetzt knapp, bei nur sieben Punkten wäre mehr drin gewesen, wenn alles perfekt läuft", sagte die Dresdnerin Punzel im Anschluss.

Ergebnisse Wasserspringen, Synchronspringen (10 m), Frauen Gold CHN Yuxi Chen / Jiaqi Zhang Silber USA Jessica Parratto / Delaney Schnell Bronze MEX Gabriela Agundez Garcia / Alejandra Orozco Loza 4. CAN Meaghan Benfeito / Caeli McKay 5. GER Tina Punzel / Christina Wassen Alle Platzierungen

Probleme im vierten Versuch

Nach dem dritten Durchgang hatte das deutsche Duo noch auf Rang drei gelegen, im vierten Versuch aber hatte Wassen Probleme beim Eintauchen, die zu einer schlechten Wertung führten. Damit verpasste Punzel nach ihrem dritten Platz zusammen mit Lena Hentschel vom Drei-Meter-Brett am Sonntag (25.07.2021) ihre zweite Medaille bei den Sommerspielen. Auf eine weitere Chance hofft Punzel im Einzelwettbewerb vom Drei-Meter-Brett, der am Sonntag (01.08.2021) entschieden wird - an ihrem 26. Geburtstag.

Deutschlands Fahnenträger Patrick Hausding ist am Mittwoch (28.07.2021/8.00 Uhr MESZ) zusammen mit Lars Rüdiger zum ersten Mal am Start. Sie zählen im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett zum erweiterten Kreis der Medaillenkandidaten.