06:13 min | 24.07.2021 | Das Erste Schwimmen: Mühlleitner überrascht über 400m Freistil

Schwimmen

Mühlleitner schwimmt mit persönlicher Bestzeit ins Finale

von Margot Lamparter

Die deutschen Schwimmer sind am Samstag (24.07.2021) in Tokio erstmals im Aquatics Centre ins olympische Becken eingetaucht - mit unterschiedlichem Erfolg. Jacob Heidtmann verpasste das Finale über 400 m Lagen, sein Teamkollege Henning Mühlleitner erreichte dagegen den Endlauf über 400 m Freistil.

Mühlleitner überraschte mit einem starken Auftaktrennen die Konkurrenz und setzte ein starkes Zeichen für das deutsche Schwimm-Team. Der 24-Jährige gewann sein Rennen über die 400 m Freistil in persönlicher Bestzeit von 3:43,67 Min. und zog damit als Vorlaufschnellster ins Finale der besten Acht ein. "Das bringt jetzt ein bisschen Druck rein", so Mühlleitner.

Sein erst 19 Jahre alter Teamkollege Lukas Märtens zeigte bei seinem Olympiadebüt ein gutes Rennen, verpasste allerdings als Zwölfter den Endlauf.

Ergebnisse Schwimmen, 400 m Freistil, Männer, 4. Vorlauf 1. Q GER Henning Mühlleitner 2. Q AUT Felix Auboeck 3. Q ITA Gabriele Detti 4. Q TUN Ahmed Hafnaoui 5. BRA Guilherme Costa 6. GER Lukas Märtens Alle Platzierungen

Heidtmann und Goldkandidat Seto raus

Jacob Heidtmann schaffte es über die 400 Meter Lagen nicht ins Finale. Der 26-Jährige war zwar nur eine Hundertstelsekunde langsamer als bei seinem deutschen Rekord unterwegs, im internationalen Vergleich reichte die Zielzeit von 4:12,09 Min. aber nicht für den Endlauf. Knapp zwei Sekunden fehlten ihm dafür. Rang zwölf lautete das Ergebnis am Ende für ihn. "Ich bin in einer Form, in der ich eigentlich schneller schwimmen sollte", analysierte Heidtmann im ZDF-Interview.

06:53 min | 24.07.2021 | Das Erste Schwimmen: Heidtmann verpasst 400m-Lagen-Finale knapp Jacob Heidtmann hat trotz einer richtig starken Vorstellung den Einzug ins olympische Finale über 400m Lagen verpasst.

Auch Daiya Seto, der Mitfavorit und japanische Hoffnungsträger auf eine Medaille, schaffte es als Neunter nicht unter die Top acht der Weltelite.

Ergebnisse Schwimmen, 400 m Lagen, Männer, 4. Vorlauf 1. Q AUS Brendon Smith 2. Q ITA Alberto Razzetti 2. Q USA Jay Litherland 4. Q FRA Leon Marchand 5. JPN Daiya Seto 7. GER Jacob Heidtmann Alle Platzierungen

Matzerath und Schwingenschlögl stark

Das Halbfinale über 100 Meter Brust erreichte Lukas Matzerath in persönlicher Bestzeit als Vorlaufelfter (59,40 Sekunden). Im nächsten Rennen sieht er noch Luft nach oben. "Da sollte noch mehr drin sein", glaubt der 21-Jährige. Teamkollege Fabian Schwingenschlögl kam als 14. (59,49) weiter.

Ergebnisse Schwimmen, 100 m Brust, Männer, 6. Vorlauf 1. Q NED Arno Kamminga 2. Q USA Andrew Wilson 3. Q BLR Ilja Schymanowitsch 4. Q JPN Ryuya Mura 5. Q GER Fabian Schwingenschlögl Alle Platzierungen

Freistilstaffel der Frauen verpasst Finale

Die 4x100-m-Freistilstaffel der Frauen mit Lisa Höpink, Annika Bruhn, Marie Pietruschkaund Hannah Küchler schwammen als 13. (3:39,33 Minuten) dagegen deutlich am Endlauf vorbei.