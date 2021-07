Turnen

Olympia: Bühne frei zur nächsten Show von Simone Biles

Die US-Turnerin Simone Biles ist das Nonplusultra und der Superstar bei den Olympischen Spielen in Tokio. Die 24-Jährige könnte gleich mehrere Rekorde brechen. Mit vier olympischen Goldmedaillen wurde Biles in Rio de Janeiro zum Superstar.

Die 24-Jährige, die 2016 im Mehrkampf, am Sprung, am Boden und auch mit der Mannschaft ganz nach oben aufs Podium turnte, kann in der japanischen Hauptstadt gleich mehrere Rekorde brechen. "Eine herausragende Turnerin, die vor allem auch die Sportart noch mal prominenter gemacht hat. Sie ist einfach ein Star in unserer Sportart", sagt die deutsche Rekordmeisterin Elisabeth Seitz.

Biles auf Olympia-Rekordjagd

Sollte die nur 1,42 Meter große US-Amerikanerin alle sechs möglichen Goldmedaillen gewinnen, zöge sie an der Ukrainerin Larissa Latynina vorbei, die zwischen 1956 und 1964 neun Olympiasiege für die Sowjetunion holte. Auch zweimal Mehrkampf-Gold bei Olympia gelangen bisher nur Latynina und der Tschechin Vera Caslavska.

Biles setzt neue Maßstäbe im Turnen

Es ist der unglaublichen US-Turnerin auf jeden Fall zuzutrauen. Biles turnt unwiderstehlich und sorgte im Mai für Schlagzeilen, als sie als erste Frau einen Jurtschenko mit doppeltem Rückwärts-Salto gebückt stand. Die zierliche, aber ungemein kraftvolle Athletin erscheint unschlagbar, hat 19 WM-Goldmedaillen im Schrank hängen und jetzt sogar ihr eigenes Emoji von der Internetplattform Twitter.

Auch wenn die Ziege, die in einem roten Turnanzug einen Sprung zeigt - und um den Hals erwartungsgemäß Gold hängen hat - nicht jeden Geschmack trifft. Sie ist eine Anspielung auf den Ziegenkopf, den Biles seit geraumer Zeit auf ihren Turnanzügen trägt. Er symbolisiert das englische Wort Goat für Ziege - GOAT steht aber auch als Abkürzung für "Greatest Of All Times" (Größte aller Zeiten).

Die US-Turnerin Simone Biles ist die Top-Favoritin auf Gold.

Die Qualifikationen sind für Biles nicht mehr als "Warmlaufen". Wenn sie am Sonntag (25.07., ab 2:30 Uhr im Livecenter von sportschau.de) auftritt, werden alle Augen auf sie gerichtet sein. "Sie ist auch eine Vorreiterin. Auch wir sind begeistert von dem, was sie zeigt, wie sie es zeigt. Ich persönlich freue mich extrem, sie zu sehen bei den Olympischen Spielen", sagt Seitz, die sich Anfang Juni einmal mehr den Titel als deutsche Mehrkampf-Meisterin gesichert hat.

Skandal um Missbrauch - lange Haftstrafe für Nassar

Doch Biles hat auch Schattenseiten erlebt. 2018, zwei Jahre nach ihrem Aufstieg zum Superstar, machte sie öffentlich, dass sie vom früheren Teamarzt Larry Nassar sexuell missbraucht worden sei. "Ich habe keine Angst mehr, meine Geschichte zu erzählen", sagte sie damals. Wegen massenhaften sexuellen Missbrauchs junger Turnerinnen wurde Nassar zu 175 Jahren Haft verurteilt.

Biles ist die einzige noch aktive Turnerin, die vom Missbrauchsskandal betroffen war.