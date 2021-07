Reiten

Olympia: Dressurkönigin Isabell Werth steht in Tokio vor der Krönung

Die erfolgreichste Reiterin der Welt ist sie schon, jetzt kann Isabell Werth bei den Olympischen Spielen in Tokio eine weitere Bestmarke aufstellen: Im Ranking der erfolgreichsten deutschen Olympia-Teilnehmer will sie mit Kanutin Birgit Fischer gleichziehen.

Sechs Mal gewann die Dressur-Königin Isabell Werth schon Olympia-Gold, dazu schmücken vier Silbermedaillen ihre Sammlung. In Tokio könnten zwei weitere Medaillen dazu kommen. Schimmern sie golden, darf sich Werth erfolgreichste deutsche Olympionikin nennen.

Diesen Platz hat derzeit Birgit Fischer alleine inne. Die heute 59-Jährige paddelte in einer spektakulären Karriere acht Mal zu Gold und vier Mal zu Silber. Zwölf Olympia-Medaillen sind aus deutscher Sicht einsame spitze. Noch.

Werth denkt nicht über weitere Goldmedaillen nach

Isabell Werth trainiert mit Bella Rose im Equestrian Park in Tokio und schwärmt von den Bedingungen.

Nach den Spielen in Tokio muss sich Fischer den ersten Platz im Ranking der erfolgreichsten deutschen Athletinnen und Athleten bei Olympia möglicherweise mit der Ausnahmereiterin aus Rheinsberg teilen.

Die 52 Jahre alte Werth geht als große Favoritin in die Dressur-Wettbewerbe, stapelt aber tief. Sie denke nicht an die Goldmedaillen sieben und acht, sagte sie kurz vor ihrem ersten Auftritt am Sonntag (25.07.2021/10.00 Uhr im Sportschau-Livestream) und verwies auf mögliche Stolperfallen. "Wir haben kein Streichergebnis mehr. Da braucht nur ein dummes Ereignis zu passieren, und schon ist die Mannschaft geplatzt. Deshalb bleiben wir schön mit beiden Füßen auf dem Boden."