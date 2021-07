Fechten

Säbelfechten: Deutsche Mannschaft verliert "kleines" Olympia-Finale

Die zweiten Olympischen Spiele ohne Medaille für die deutschen Fechter nacheinander werden immer wahrscheinlicher. In einem kräfteraubenden Teamwettkampf verloren die Säbel-Herren um Vierfach-Europameister Max Hartung am Mittwoch (28.07.2021) das "kleine Finale" um Bronze mit 40:45 gegen Ungarn.

Der scheidende Athletensprecher Hartung beendet seine Karriere damit ohne olympische Medaille. Der einst so erfolgsverwöhnte Deutsche Fechter-Bund droht wie schon 2016 in Rio de Janeiro nun auch in Tokio leer auszugehen. Die letzte Minimal-Chance haben die Florett-Herren im Teamwettbewerb am Sonntag, wo sie allerdings als Außenseiter gelten.

Hartung und Co. zeigen couragierte Leistungen

Nach den ernüchternden Einzeln, in denen keiner der Deutschen über das Achtelfinale hinausgekommen war, zeigten Hartung sowie seine Dormagener Clubkollegen Matyas Szabo, Benedikt Wagner und Richard Hübers im Mannschaftswettkampf couragierte Leistungen. Nach einem souveränen 45:28 zum Auftakt gegen Russland unterlagen sie den in der Weltrangliste führenden Südkoreanern im Halbfinale aber unglücklich mit 42:45.

Szabo zog sich dabei aller Voraussicht nach einen Muskelfaserriss zu und musste für die entscheidenden Punkte von Ersatzmann Hübers vertreten werden. Auch im Bronze-Kampf gegen die vom dreimaligen Olympiasieger Aron Szilagyi angeführten Ungarn konnten die müde wirkenden Deutschen Szabos Ausfall nicht kompensieren. Hartung holte zum Abschluss noch einige Zähler auf, für die Wende reichte es nach einem lange deutlichen Rückstand aber nicht mehr.