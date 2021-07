Schießen: Erstes Olympia-Gold geht an China

02:02 min | 24.07.2021 | Das Erste Luftgewehr: Qian Yang gewinnt erste olympische Goldmedaille

Die ersten Medaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio sind im Schießen vergeben worden. Mit dem Luftgewehr holte die Chinesin Qian Yang am Samstag (24.07.21) die erste von 339 zu vergebenden Goldmedaillen der Sommerspiele.

Im Finale versagten der führenden Russin Anastasia Galaschina im letzten Schuss die Nerven. Mit 8,9 von elf möglichen Ringen büßte sie Platz eins ein und holte Silber. Qian Yang reichte eine 9,8 am Ende zum Sieg. Mit insgesamt 251,8 Ringen lag sie am Ende 0,7 Ringe vor Galaschina. Bronze ging an die Schweizerin Nina Christen.

Die deutsche Starterin Jolyn Beer hatte zuvor in der Qualifikation als 17. das Finale der besten Acht klar verpasst.