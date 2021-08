Turnen

Turnen: Dauser holt überraschend Olympia-Silber im Barren-Finale

Lukas Dauer ist im Finale am Barren zu Silber geturnt. Der Hallenser musste sich am Dienstag (03.08.2021) in Tokio nur einem Chinesen geschlagen geben und holte die einzige Turn-Medaille für das deutsche Team.

Besser als Dauser, der schon in der Qualifikation am Barren mit 15,733 Punkten die zweitbeste Übung geturnt hatte, war nur der Chinese Jungyuan Zou. Dauser bekam starke 15,700 Punkte, Zou turnte zu 16,233 Punkten. Bronze ging an den Türken Ferhat Arican (15,633 Punkte).

"Mit beiden Beinen gleichzeitig aus dem Bett"

Vor dem Finale am Dienstag hatte Dauser noch mit einem Augenzwinkern gesagt: "Ich komme immer mit beiden Beinen gleichzeitig aus dem Bett, damit ich nicht mit dem falschen Fuß aufstehen kann." Im hochklassigen Finale stellte sich für den zweifachen Medaillengewinner bei Europameisterschaften das dann als die richtige Taktik heraus. Dauser ging als Letzter an das Gerät und behielt seine Nerven im Griff. Der gebürtige Bayer, der seit Sommer 2020 in Halle/Saale trainiert, hatte in seiner gesamten Übrung nur zwei kleine Wackler und jubelte schon beim Abgang - Dauser hatte bei Olympia die beste Übung seiner Karriere gezeigt.

Ergebnisse Kunstturnen, Barren, Männer, Finale Gold CHN Jingyuan Zou Silber GER Lukas Dauser Bronze TUR Ferhat Arican 4. CHN Hao You 5. ROC David Beljawskij Alle Platzierungen

2018-Weltmeister Zou in eigener Liga

Eröffnet wurde der Kampf um die Medaillen mit einem starken Auftritt des Türken Ferhat Arican, der mit 15,633 Punkten schon gleich eine gute Wertung vorlegte. Überragend dann die Übung des Chinesen Jingyan Zou, der scheinbar schwerelos über den Barren flog und mit 16,233 Punkten die Wertung bekam, an der sich die Konkurrenz die Zähne ausbiss. Als Dauser als Final-Letzter an das Gerät ging, lag der Chinese Hao You mit 15,466 Punkten noch auf Bronzekurs. Ein Wert, den Dauser dann deutlich verbesserte und sich auf Rang zwei schob.

Dauser: Beim Olympia 2016 am Barren Einzel-19.

Für Dauser war schon der überzeugende Einzug ins Olympia-Finale der besten Acht ein großer Erfolg. Bei Olympia vor fünf Jahren kam der 28-Jährige an seinem Spezialgerät nicht über Rang 19 hinaus. Bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2019 schaffte er es hier zwar auch ins Finale, beendete dieses aber jeweils als Achter und Letzter.

Biles am Schwebebalken dabei

Am heutigen Dienstag stehen noch weitere Entscheidungen an. So geht es bei den Frauen um Gold am Schwebebalken. US-Superstar Simon Biles wird dort erstmals in Tokio an einem Einzelgerät an den Start gehen. Bei den Männern geht es noch um den Sieg am Reck. Deutsche Turner sind in den Finals nicht dabei.